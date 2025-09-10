Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei

10-09-2025 | 11:46
perchezitii

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

autor
Claudia Alionescu

În dimineaţa zilei de 10 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, anunţă, miercuri, IPJ Gorj.

Sursa citată a precizat că prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.100.000 de lei.

În cadrul dosarului sunt vizate patru persoane, care vor fi aduse la sediul I.P.J. Gorj, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor procedurale care se impun.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi şi Prahova.

Sursa: News.ro

Etichete: mehedinti, prahova, perchezitii, gorj, prejudiciu, fals în declarații,

Dată publicare: 10-09-2025 11:46

Procurorii anticorupție desfășoară marți percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București (ELCEN), precum și în alte șapte locații din Capitală și județul Ilfov. Sunt suspiciuni de corupție care fac obiectul anchetei.

