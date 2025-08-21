Percheziții DIICOT la o grupare de români, moldoveni și ucraineni. Ar fi construit o fabrică de țigări pentru piața neagră

21-08-2025 | 17:50
Au fost percheziții de amploare joi dimineață în Sibiu, Hunedoara și Brașov. Procurorii DIICOT Iași au descoperit o grupare formată din români, ucraineni și moldoveni care ar fi construit o fabrică clandestină de țigări, pentru piața neagră.

Gruparea fi vândut cel puțin 10.000 de țigarete. Anchetatorii au percheziționat 6 locuințe și 12 vehicule, în care au găsit probe.

Suspecții au fost duși la audieri. A fost deschis un dosar penal pentru concurență neloială, fabricare de produse accizabile în mod ilegal și contrabandă.

Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani
Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani

Percheziții la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au prins inițial în flagrant trei suspecți, de la care au fost ridicate 4.000 de pachete de țigări netimbrate.

Cinci persoane au fost reţinute într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări. Prejudiciu de peste 18.000 de euro
Cinci persoane au fost reţinute într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări. Prejudiciu de peste 18.000 de euro

Cinci persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, şi vor fi propuse pentru arestare preventivă într-un dosar penal de contrabandă cu ţigări, cu un prejudiciu de peste 92.400 de lei (18.233 de euro).

Descoperire de 8,2 milioane de lei în Portul Constanţa. Ce a găsit poliția într-un container sosit din Țările de Jos. FOTO
Descoperire de 8,2 milioane de lei în Portul Constanţa. Ce a găsit poliția într-un container sosit din Țările de Jos. FOTO

Ţigări de contrabandă în valoare de aproape 8,2 milioane de lei au fost descoperite de poliţiştii de frontieră într-un container sosit din Olanda în Portul Constanţa, documentele însoţitoare arătând că în container ar fi trebuit să fie scobitori.  

Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

