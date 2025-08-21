Percheziții DIICOT la o grupare de români, moldoveni și ucraineni. Ar fi construit o fabrică de țigări pentru piața neagră

Au fost percheziții de amploare joi dimineață în Sibiu, Hunedoara și Brașov. Procurorii DIICOT Iași au descoperit o grupare formată din români, ucraineni și moldoveni care ar fi construit o fabrică clandestină de țigări, pentru piața neagră.

Gruparea fi vândut cel puțin 10.000 de țigarete. Anchetatorii au percheziționat 6 locuințe și 12 vehicule, în care au găsit probe.

Suspecții au fost duși la audieri. A fost deschis un dosar penal pentru concurență neloială, fabricare de produse accizabile în mod ilegal și contrabandă.

