Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

09-09-2025 | 13:10
Procurorii anticorupție desfășoară marți percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București (ELCEN), precum și în alte șapte locații din Capitală și județul Ilfov. Sunt suspiciuni de corupție care fac obiectul anchetei.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat oficial că procurori din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție „în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat".

În cursul zilei de marți, 9 septembrie, procurorii fac percheziții domiciliare în opt locații din București și județul Ilfov, „dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale", precizează DNA.

ELCEN confirmă percheziția

Compania Electrocentrale București a confirmat că reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții la sediul central al companiei „în baza unui mandat emis de autorităților competente".

Oameni pe strada
Bucureștenii, în pericol să rămână și pe viitor fără apa caldă și căldură. Termoenergetica are de plată 1,1 miliarde lei

Potrivit ELCEN, procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs, iar compania cooperează „în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor".

Conducerea companiei a precizat că sunt „tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate" solicitările instituțiilor statului.

Activitatea companiei nu este afectată

ELCEN a ținut să precizeze că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității companiei și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.

„Compania va continua să colaboreze strâns cu autoritățile și va comunica în mod transparent orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare", se arată în comunicatul companiei.

Suspiciuni de dare și luare de mită

Potrivit unor surse judiciare, percheziționările se desfășoară în opt locații și vizează suspiciuni de dare și luare de mită, fiind implicate inclusiv persoane din conducerea ELCEN. Sursele citate au menționat că procurorii au ridicat documente din toate birourile sediului central al companiei care asigură energia electrică și termică pentru bucureșteni.

Ce este ELCEN

Compania Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) este deţinută de Ministerul Energiei (97,51% din acţiuni) şi SNGN Romgaz (2,49%).

Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producţia, transportul, distribuţia şi vânzarea energiei termice, dar şi producţia şi vânzarea energiei electrice. Este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi din Bucureşti (90%). 

Directorul general ELCEN: Datoria Primăriei Capitalei a ajuns la 1,4 miliarde lei. În aprilie a plătit zero lei
Stiri actuale
Directorul general ELCEN: Datoria Primăriei Capitalei a ajuns la 1,4 miliarde lei. În aprilie a plătit zero lei

Datoria Primăriei Capitalei către ELCEN este în prezent de 1,4 miliarde lei, iar în luna aprilie nu a fost plătit niciun leu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Electrocentrale Bucureşti, Claudiu Creţu.

Bucureștenii, în pericol să rămână și pe viitor fără apa caldă și căldură. Termoenergetica are de plată 1,1 miliarde lei
Stiri actuale
Bucureștenii, în pericol să rămână și pe viitor fără apa caldă și căldură. Termoenergetica are de plată 1,1 miliarde lei

Datoria Termoenergetica depășește 1,1 miliarde de lei, pornind de la facturile restante din perioada martie–decembrie 2024. Elcen atrage atenția că sunt puse în pericol proiectele de investiții ale companiei.

Bucureștenii sunt datornici la căldură și apă caldă cu nu mai puțin de un miliard de lei. Apare riscul unui faliment
Stiri Economice
Bucureștenii sunt datornici la căldură și apă caldă cu nu mai puțin de un miliard de lei. Apare riscul unui faliment

Compania Termoenergetica, cea care a preluat de la defuncta (prin faliment) Radet transportul și distribuția agentului termic în București are o datorie imensă la producătorul energiei, compania Elcen, deținută de ministerul Economiei. 

Sebastian Burduja susține că poate rezolva problema termoficării în București. Cele cinci soluții prezentate
EU YES LA VOT
Sebastian Burduja susține că poate rezolva problema termoficării în București. Cele cinci soluții prezentate

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a vorbit despre situația ELCEN și a anunțat că vrea branșarea CET-urilor direct la magistralele Transgaz.  

Avarie puternică la CET Bucureşti Vest și la CET Grozăveşti. Mii de blocuri din București au rămas fără apă caldă
Stiri actuale
Avarie puternică la CET Bucureşti Vest și la CET Grozăveşti. Mii de blocuri din București au rămas fără apă caldă

ELCEN a anunţat, miercuri,  o avarie majoră la reţeaua de termoficare operată de Termoenergetica, CET Bucureşti Vest fiind indisponibilizată, iar CET Grozăveşti neputând fi pornită.

Recomandări
Ploi torențiale, vânt și grindină în 15 județe. ANM a emis Cod galben. HARTĂ
Vremea
Ploi torențiale, vânt și grindină în 15 județe. ANM a emis Cod galben. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe raza a 15 judeţe, în cursul acestei zile.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful Executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

