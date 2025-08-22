Funcționar public reținut pentru divulgare de informații secrete în dosarul a doi notari acuzați de evaziune fiscală

Stiri Justitie
22-08-2025 | 16:43
Politie
Shutterstock

Un funcţionar de la o instituţie publică a fost reţinut, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii Direcţiei Economice a IGPR, joi, la sediul unei instituţii publice din Sectorul 3 și la domiciliul unei persoane.

autor
Claudia Alionescu

Perchezițiile vizează fapte conexe infracţiunii principale, presupus săvârşite de către doi notari publici asociaţi în cadrul unui cabinet, în care prejudiciul este estimat la șapte milioane de lei.

În urma activităţilor desfăşurate, la datele de 21 august şi 3 iulie, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, joi, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi medii de stocare a datelor, relevante pentru cauza penală”, informează un comunicat al IGPR transmis, vineri, Agerpres.

În urma administrării probatoriului, faţă de un funcţionar public a fost dispusă măsura reţinerii pentru săvârşirea infracţiunilor de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, după ce, în perioada 25 noiembrie - 18 decembrie 2024, ar fi transmis unui notar public, fără drept, documente conţinând corespondenţă interinstituţională şi internă ce nu era destinată publicităţii, afectând interesele legitime a două instituţii.

Acesta ar fi compromis şi interesele justiţiei, în contextul în care pe 19 martie şi 13 mai ar fi divulgat, prin intermediul unei aplicaţii mobile, informaţii confidenţiale privind timpul, modul şi mijloacele de administrare a unor probe cu informaţii fiscale solicitate de organele judiciare, fapte de natură să îngreuneze urmărirea penală.

Citește și
Horatiu Potra
De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”

O altă acuzaţie vizează omisiunea sesizării, în formă continuată (39 de acte materiale): în perioada 25 iulie 2022 - 17 februarie 2025, deşi ar fi luat cunoştinţă de săvârşirea unor fapte repetate prevăzute de legea penală, nu ar fi sesizat organele de urmărire penală cu privire la activitatea infracţională presupus comisă de către un notar public.

Faptele cercetate sunt conexe infracţiunii principale reţinute în acelaşi dosar, presupus săvârşite de către cei doi notari publici asociaţi în cadrul unui cabinet notarial, din municipiul Bucureşti, care, în perioada 25 iulie 2022 - 26 mai 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi încasat şi nu ar fi achitat, în termenul legal, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi obligaţii fiscale compuse din impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu total estimat la 7.131.257 de lei”, arată sursa citată.

Activităţile procedurale desfăşurate la data de 21 august se înscriu în ansamblul măsurilor dispuse pentru documentarea completă a cauzei şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

La data de 3 iulie, faţă de unul dintre notari a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, precizează IGPR.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Sursa: Agerpres

Etichete: perchezitii, notari, functionar,

Dată publicare: 22-08-2025 16:10

Citește și...
De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”
Stiri Justitie
De ce au cerut procurorii eliberarea din arestul preventiv a mercenarilor lui Potra: „A expirat perioada maximă”

Parchetul General susţine că a solicitat în instanţă eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra deoarece a expirat perioada maximă de şase luni în care aceştia pot sta după gratii în timpul urmăririi penale.

 

Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide
Stiri Justitie
Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți.

Măsuri mai blânde pentru mercenarii lui Potra. Au fost plasați sub control judiciar. Decizia poate fi contestată
Stiri Justitie
Măsuri mai blânde pentru mercenarii lui Potra. Au fost plasați sub control judiciar. Decizia poate fi contestată

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (instanța supremă) au înlocuit, joi, măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar.

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

