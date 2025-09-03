Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, descinderi au loc în Bucureşti, Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani şi Braşov.
Știre în curs de actualizare.
Sursa: Agerpres
Etichete: dna, perchezitii, evaziune fiscala, prejudiciu,
Dată publicare:
03-09-2025 09:00