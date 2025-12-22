Percheziții în București și Ilfov: 32 de arme airsoft, posibil modificate pentru muniție letală, găsite în casa unui bărbat

22-12-2025 | 16:05
arme politie

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au făcut, pe 22 decembrie, două percheziții în București și Ilfov, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

autor
Mihaela Ivăncică

Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit la domiciliul unei persoane în vârstă de 54 de ani un număr de 32 de arme tip airsoft.

La data de 22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și ridicat de la domiciliul unei persoane de 54 de ani, 32 de arme tip airsoft, despre care există indicii că ar fi fost modificate în vederea tragerii cu muniție letală și neletală”, a precizat IPJ Ilfov într-un comunicat.

arme arme
arme arme
arme arme
arme politie arme politie
arme politie arme politie

Potrivit poliției, există indicii că armele ar fi fost modificate pentru a putea trage cu muniție letală și neletală. Toate armele ridicate au fost indisponibilizate și urmează să fie supuse unor constatări tehnico-științifice criminalistice balistice, pentru stabilirea caracteristicilor și a încadrării legale.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 22-12-2025 15:52

