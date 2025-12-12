Percheziții în Dâmbovița: polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal

12-12-2025 | 08:19
artificii

Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.

Vlad Dobrea

Marfa, în valoare de 35.000 de lei, a fost găsită la un bărbat de 50 de ani care nu avea dreptul să desfăşoare operaţiuni cu astfel de materiale.

Poliţia Română a anunţat, vineri, că poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Subtanţe Periculoase Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în executare două mandate de percheziţii domiciliare, în municipiul Târgovişte şi în comuna Băleni.

Cercetările au loc într-un dosar penal care vizează prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, efectuate fără drept. Suspectul este un bărbat de 50 de ani.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ o tonă de articole pirotehnice (petarde, baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1), în valoare de 35.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu.

Sursa: News.ro

