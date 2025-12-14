Percheziții în dosarul azilului de bătrâni din Timiș. Ancheta se extinde după descoperirea unor condiții mizerabile

Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente.

Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

Poliţiştii din Timiş au explicat, duminică după-amiază, cum au depistat probleme la azilul de bătrâni din Lenauheim şi cum au ajuns cei internaţi aici să trăiască în condiţii mizerabile.

„La data de 5 decembrie 2025, în urma unui control comun efectuat de poliţiştii din cadrul IPJ Timiş şi lucrătorii AJPIS Timiş la un cămin din Lenauheim cu privire la faptul că persoanele vârstnice ar fi ţinute în condiţii improprii, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod legal, aflat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare. Ulterior, în data de 10 decembrie 2025, poliţiştii împreună cu reprezentanţii AJPIS Timiş s-au deplasat la un imobil din Cenad, unde au găsit 78 de persoane, care erau cazate fără respectarea condiţiilor legale, fapt pentru care s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi”, a transmis IPJ Timiş.

La data de 12 decembrie 2025, cauzele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care a reunit dosarele întocmite urmând a fi făcute cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

„Având în vedere aceste aspecte, pentru administrarea probatoriului, la data de 13 decembrie 2025, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţul Timiş, pentru ridicarea de documente referitoare la activitatea societăţii comerciale, precum şi a întregului personal implicat”, a mai precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 76 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













