Percheziții în dosarul azilului de bătrâni din Timiș. Ancheta se extinde după descoperirea unor condiții mizerabile

Stiri actuale
14-12-2025 | 14:25
Poliție
Shutterstock

Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente.

autor
Sabrina Saghin

Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

Poliţiştii din Timiş au explicat, duminică după-amiază, cum au depistat probleme la azilul de bătrâni din Lenauheim şi cum au ajuns cei internaţi aici să trăiască în condiţii mizerabile.

„La data de 5 decembrie 2025, în urma unui control comun efectuat de poliţiştii din cadrul IPJ Timiş şi lucrătorii AJPIS Timiş la un cămin din Lenauheim cu privire la faptul că persoanele vârstnice ar fi ţinute în condiţii improprii, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod legal, aflat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare. Ulterior, în data de 10 decembrie 2025, poliţiştii împreună cu reprezentanţii AJPIS Timiş s-au deplasat la un imobil din Cenad, unde au găsit 78 de persoane, care erau cazate fără respectarea condiţiilor legale, fapt pentru care s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi”, a transmis IPJ Timiş.

La data de 12 decembrie 2025, cauzele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care a reunit dosarele întocmite urmând a fi făcute cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

Citește și
bătrâni din Neamț
Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă

„Având în vedere aceste aspecte, pentru administrarea probatoriului, la data de 13 decembrie 2025, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţul Timiş, pentru ridicarea de documente referitoare la activitatea societăţii comerciale, precum şi a întregului personal implicat”, a mai precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 76 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.

Sursa: News.ro

Etichete: timis, politie, batrani, azil,

Dată publicare: 14-12-2025 14:25

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele
Stiri actuale
70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă
Stiri actuale
Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă

Autoritățile din Timișoara au descoperit un azil de bătrâni clandestin, care funcționa fără autorizațiile necesare și în condiții improprii.

Incendiu puternic la un azil de bătrâni din SUA. Nouă persoane au murit. Printre zecile de răniți sunt și pompieri
Stiri externe
Incendiu puternic la un azil de bătrâni din SUA. Nouă persoane au murit. Printre zecile de răniți sunt și pompieri

Tragedie la un azil de bătrâni din statul american Massachusetts. Nouă persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit în noaptea de duminică spre luni.

Recomandări
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE
Stiri externe
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.

Augustin Lazăr, după scandalul din Justiție: „Urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”
Stiri Justitie
Augustin Lazăr, după scandalul din Justiție: „Urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”

Fostul procuror general Augustin Lazăr a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28