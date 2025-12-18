Patru tone de materiale pirotehnice au fost descoperite în Ilfov, la imobilele unui bărbat de 41 de ani

18-12-2025 | 09:28
Poliţiştii ilfoveni au ridicat, în urma a două percheziţii efectuate în comuna Cernica, patru tone de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 şi F4.

Sabrina Saghin

„Miercuri, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în comuna Cernica, la imobilele unui bărbat de 41 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept", informează un comunicat al IPJ Ilfov.

Întreaga cantitate a fost ridicată de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.

„În cauză, poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu", arată sursa citată.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic Ilfov şi al Poliţiei Oraşului Pantelimon.

