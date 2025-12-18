Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Anchetatorii vorbesc inclusiv de certificate de cetățenie. Beneficiari ar fi fost sute de ruși, ucraineni și moldoveni.

Corespondent Știrile ProTV: „Operațiunea declanșată în această dimineață face parte dintr-o anchetă de proporții gândită strategic de procurorii Parchetului General, după deja celebrele investigații ce vizau acele grupări de traficanți de cărți de identitate românești identificate nord-estul țării. Acolo, funcționari ai serviciilor de stare civilă sau de evidență a persoanelor ar fi eliberat, în baza unor documente false, inclusiv în baza unor domicilii fictive, sute, poate chiar mii de acte de identitate românești, unor cetățeni proveniți din Federația Rusă, Ucraina și Moldova, care pretindeau, cel puțin în aceste hârtii, că sunt descendenți ai românilor care au trăit în vechile teritorii Basarabia, în mod special.

Iată însă că acum, procurorii Parchetului General au ajuns la filiera care îi ajuta pe acești beneficiari să pună mâna pe documentele acestea falsificate, în special certificate de cetățenie. O grupare din care, spun anchetator, ar face parte opt ucrainieni care sălășluiesc în România și care au reușit să identifice, undeva pe teritoriul țării învecinate, o adevărată fabrică de certificate de cetățenie română, în baza unor afaceri cât se poate de potente financiar. Pentru că, spun surse apropiate de anchetă, un astfel de document, care stătea la baza ulterioară eliberării altor documente importante, i-ar fi costat pe beneficiar între 10.000 și 40.000 euro. Ei, bine, odată aduse în țară aceste certificate de cetățenie română false, falsul, de altfel, spuneau procurorii, putea fi identificat foarte ușor, pentru că cel puțin tușul de pe ștampila folosită pe document era clar unul proaspăt și făcut cu dedicație.

Odată aduse aceste documente în țară, prin intermediul unor avocați, se ajungeau la filierele de transcriere care ar fi fost identificate la nivelul Serviciului de Stare Civilă al Sectorului Șase, acolo unde funcționarii, spun anchetatorii, ar fi eliberat în mod nelegal și cea mai importantă dovadă ar fi chiar absența beneficiarilor de la ghișeu. Ei n-au fost niciodată pe teritoriul României pentru eliberarea certificatelor de naștere românești, implicit a codurilor numerice personale. De aici, filiera făcea mai departe ceea ce știți deja, ajungeau în județele din nord-estul României, în Botoșani, în Suceava, în diferite comune și erau apoi emise cărțile de identitate.

Iată, așadar, este o zi în care acești intermediari ai acestor fraude de proporții, pentru că numai un secret pentru nimeni sunt sute, poate chiar mii de beneficiari, între ei, în majoritate cetățeni din Federația Rusă, oameni de afaceri potenți, unii chiar cu legături directe și certe, spun anchetatorii cu Kremlinul, sunt beneficiari ai unor acte de identitate românești în baza cărora pot circula nestingheriți în Europa, pentru că, iată, au pașaport românesc.

După aceste percheziții, acolo unde au fost identificate tipizate în alb ale unor certificate de naștere și chiar sute de dosare de transcriere, sunt considerate probe extrem de importante. Deci, după aceste percheziții, toți acești suspecți, aproape 30 la număr, pentru că perchezițiile au fost mult mai multe, demarate în această dimineață, în baza unor autorizații emise de judecători, vor ajunge aici, la Parchetul General, pentru a fi audiați, pentru a fi puși sub învinuire.

Și nu este exclus, pentru ca împotriva lor să fie luate măsuri preventive. Cert este că, în această anchetă mai puțin obișnuită, este vorba despre acuzații dintre cele mai grave infracțiuni, care pot aduce, în ipoteza unei vinovății stabilite de instanțele de judecată, pedepse foarte mari. De la constituire de grup infracțional organizat, la acuzații de fals sub diferite forme în înscrisuri, falsul material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, chiar și divulgare de informații nepublice. Ei bine, pentru toate aceste acuzații, suspecții vor trebui să dea astăzi declarații, pentru ca apoi procurorii să le decidă soarta, cel puțin în ceea ce privește viitorul imediat apropiat”.

