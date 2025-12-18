Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Stiri Justitie
18-12-2025 | 13:58
×
Codul embed a fost copiat

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

autor
Ovidiu Oanță

Anchetatorii vorbesc inclusiv de certificate de cetățenie. Beneficiari ar fi fost sute de ruși, ucraineni și moldoveni.

Corespondent Știrile ProTV: „Operațiunea declanșată în această dimineață face parte dintr-o anchetă de proporții gândită strategic de procurorii Parchetului General, după deja celebrele investigații ce vizau acele grupări de traficanți de cărți de identitate românești identificate nord-estul țării. Acolo, funcționari ai serviciilor de stare civilă sau de evidență a persoanelor ar fi eliberat, în baza unor documente false, inclusiv în baza unor domicilii fictive, sute, poate chiar mii de acte de identitate românești, unor cetățeni proveniți din Federația Rusă, Ucraina și Moldova, care pretindeau, cel puțin în aceste hârtii, că sunt descendenți ai românilor care au trăit în vechile teritorii Basarabia, în mod special.

Iată însă că acum, procurorii Parchetului General au ajuns la filiera care îi ajuta pe acești beneficiari să pună mâna pe documentele acestea falsificate, în special certificate de cetățenie. O grupare din care, spun anchetator, ar face parte opt ucrainieni care sălășluiesc în România și care au reușit să identifice, undeva pe teritoriul țării învecinate, o adevărată fabrică de certificate de cetățenie română, în baza unor afaceri cât se poate de potente financiar. Pentru că, spun surse apropiate de anchetă, un astfel de document, care stătea la baza ulterioară eliberării altor documente importante, i-ar fi costat pe beneficiar între 10.000 și 40.000 euro. Ei, bine, odată aduse în țară aceste certificate de cetățenie română false, falsul, de altfel, spuneau procurorii, putea fi identificat foarte ușor, pentru că cel puțin tușul de pe ștampila folosită pe document era clar unul proaspăt și făcut cu dedicație.

Odată aduse aceste documente în țară, prin intermediul unor avocați, se ajungeau la filierele de transcriere care ar fi fost identificate la nivelul Serviciului de Stare Civilă al Sectorului Șase, acolo unde funcționarii, spun anchetatorii, ar fi eliberat în mod nelegal și cea mai importantă dovadă ar fi chiar absența beneficiarilor de la ghișeu. Ei n-au fost niciodată pe teritoriul României pentru eliberarea certificatelor de naștere românești, implicit a codurilor numerice personale. De aici, filiera făcea mai departe ceea ce știți deja, ajungeau în județele din nord-estul României, în Botoșani, în Suceava, în diferite comune și erau apoi emise cărțile de identitate.

Citește și
DIICOT
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Iată, așadar, este o zi în care acești intermediari ai acestor fraude de proporții, pentru că numai un secret pentru nimeni sunt sute, poate chiar mii de beneficiari, între ei, în majoritate cetățeni din Federația Rusă, oameni de afaceri potenți, unii chiar cu legături directe și certe, spun anchetatorii cu Kremlinul, sunt beneficiari ai unor acte de identitate românești în baza cărora pot circula nestingheriți în Europa, pentru că, iată, au pașaport românesc.

După aceste percheziții, acolo unde au fost identificate tipizate în alb ale unor certificate de naștere și chiar sute de dosare de transcriere, sunt considerate probe extrem de importante. Deci, după aceste percheziții, toți acești suspecți, aproape 30 la număr, pentru că perchezițiile au fost mult mai multe, demarate în această dimineață, în baza unor autorizații emise de judecători, vor ajunge aici, la Parchetul General, pentru a fi audiați, pentru a fi puși sub învinuire.

Și nu este exclus, pentru ca împotriva lor să fie luate măsuri preventive. Cert este că, în această anchetă mai puțin obișnuită, este vorba despre acuzații dintre cele mai grave infracțiuni, care pot aduce, în ipoteza unei vinovății stabilite de instanțele de judecată, pedepse foarte mari. De la constituire de grup infracțional organizat, la acuzații de fals sub diferite forme în înscrisuri, falsul material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, chiar și divulgare de informații nepublice. Ei bine, pentru toate aceste acuzații, suspecții vor trebui să dea astăzi declarații, pentru ca apoi procurorii să le decidă soarta, cel puțin în ceea ce privește viitorul imediat apropiat”.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Sursa: Pro TV

Etichete: perchezitii, buletine,

Dată publicare: 18-12-2025 13:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Patru tone de materiale pirotehnice au fost descoperite în Ilfov, la imobilele unui bărbat de 41 de ani
Stiri actuale
Patru tone de materiale pirotehnice au fost descoperite în Ilfov, la imobilele unui bărbat de 41 de ani

Poliţiştii ilfoveni au ridicat, în urma a două percheziţii efectuate în comuna Cernica, patru tone de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 şi F4.

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate
Stiri actuale
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate, cu dimensiune transfrontalieră.

Percheziții în dosarul azilului de bătrâni din Timiș. Ancheta se extinde după descoperirea unor condiții mizerabile
Stiri actuale
Percheziții în dosarul azilului de bătrâni din Timiș. Ancheta se extinde după descoperirea unor condiții mizerabile

Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente.

Recomandări
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”
Stiri actuale
Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”

Istoricul Thierry Wolton avertizează că democrația europeană rămâne neînțeleasă de restul lumii și se declară surprins de acordul dintre Putin și Trump, menit să slăbească Europa pentru câștig economic ulterior.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Decembrie 2025

03:35:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28