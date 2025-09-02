Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”

Patronatul firmelor care aduc muncitori străini condamnă violența și precizează că legea îi protejează pe români și europeni.

Străinii pot fi angajați când nu există personal local disponibil.

În România, deficitul de forță de muncă este atât de mare încât zeci de mii de oameni vin din Asia să lucreze la noi. Acum de pildă sunt înregistrați peste 123.000 de cetățeni din afara Europei.

În acest campus din București locuiesc aproximativ o mie de muncitori veniți din afara Uniunii Europene.

Atmosfera e calmă și liniștită, iar regulile de conduită sunt stricte.

Cei mai mulți lucrează în construcții, logistică sau restaurante. Stau și câte patru într-o cameră. Își gătesc singuri și trimit bani acasă familiilor.

Muncitor străin: „O să fac orez prăjit. Sunt din Nepal. De un an și jumătate. Lucrez la un restaurant.”

Prasad Karel ne spune că în Nepal câștiga prea puțin din agricultură.

Prasad Karel: „În fiecare lună trimit bani.”

Pentru unii, România e doar o etapă de muncă și economii. Pentru alții, șansa de a-și aduce familia aici și de a-și construi un viitor. Și chiar dacă le este greu, nu sunt obișnuiți să se plângă.

Muncitor: „Sunt din Sri Lanka. Sunt aici de doi ani și șase luni. Sunt și lucruri bune, și lucruri rele… câteodată oamenii nu sunt foarte buni cu noi. Am familia în Sri Lanka, trimit bani în fiecare lună. Am fost acasă acum trei luni. M-am însurat și acum vreau să o aduc și pe soția mea aici. Încă strâng bani pentru asta. Ea a aplicat deja pentru un job.”

Vecin: „N-am avut până acum, n-am avut niciun fel de probleme.”

Valeriu Nicolae, director general campus: „Se integrează tot mai bine, vedem foarte mulți deja. Cei care sunt aici de 3-4 ani vorbesc o limbă română destul de bună. Îi considerăm, în primul rând, oameni. Și pe urmă, în funcție de locul de muncă al acestora, încercăm să îi sprijinim cu sfaturile noastre. Deficitul de forță de muncă în România este foarte mare, în toate domeniile.”

Unii muncitori sunt îngrijorați de violențele adresate străinilor din afara spațiului european, dar și de valul de ură care s-a propagat online.

Manager agenție recrutare: „Nu pot să zic că sunt foarte speriați, dar sunt alarmați. Nu înțeleg ce s-a schimbat în atitudinea românilor. Ei vin, sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți, la locul lor. Mai ales că noi, ca nație, suntem și noi plecați în afară. Nu cred că există o familie din România care să nu aibă un prieten sau coleg care a plecat să lucreze la rândul lui.”

Băiat: „Își fac treaba poate chiar mai bine ca românii.”

Fată: „Da, am interacționat. Sunt foarte OK. Nu e nicio diferență. Se pare că lucrează și mai mult decât românii.”

Toți asiaticii care vin în România trec prin mai multe filtre de verificare și trebuie să aibă cazierul curat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













