Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”

02-09-2025 | 20:20
Patronatul firmelor care aduc muncitori străini condamnă violența și precizează că legea îi protejează pe români și europeni.

Străinii pot fi angajați când nu există personal local disponibil.

În România, deficitul de forță de muncă este atât de mare încât zeci de mii de oameni vin din Asia să lucreze la noi. Acum de pildă sunt înregistrați peste 123.000 de cetățeni din afara Europei.

În acest campus din București locuiesc aproximativ o mie de muncitori veniți din afara Uniunii Europene.

Atmosfera e calmă și liniștită, iar regulile de conduită sunt stricte.

livrator
Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

Cei mai mulți lucrează în construcții, logistică sau restaurante. Stau și câte patru într-o cameră. Își gătesc singuri și trimit bani acasă familiilor.

Muncitor străin: „O să fac orez prăjitSunt din Nepal. De un an și jumătate. Lucrez la un restaurant.”

Prasad Karel ne spune că în Nepal câștiga prea puțin din agricultură.

Prasad Karel: „În fiecare lună trimit bani.”

Pentru unii, România e doar o etapă de muncă și economii. Pentru alții, șansa de a-și aduce familia aici și de a-și construi un viitor. Și chiar dacă le este greu, nu sunt obișnuiți să se plângă.

Muncitor: „Sunt din Sri Lanka. Sunt aici de doi ani și șase luni. Sunt și lucruri bune, și lucruri rele… câteodată oamenii nu sunt foarte buni cu noi. Am familia în Sri Lanka, trimit bani în fiecare lună. Am fost acasă acum trei luni. M-am însurat și acum vreau să o aduc și pe soția mea aici. Încă strâng bani pentru asta. Ea a aplicat deja pentru un job.”

Vecin: „N-am avut până acum, n-am avut niciun fel de probleme.”

Valeriu Nicolae, director general campus: „Se integrează tot mai bine, vedem foarte mulți deja. Cei care sunt aici de 3-4 ani vorbesc o limbă română destul de bună. Îi considerăm, în primul rând, oameni. Și pe urmă, în funcție de locul de muncă al acestora, încercăm să îi sprijinim cu sfaturile noastre. Deficitul de forță de muncă în România este foarte mare, în toate domeniile.”

Unii muncitori sunt îngrijorați de violențele adresate străinilor din afara spațiului european, dar și de valul de ură care s-a propagat online.

Manager agenție recrutare: „Nu pot să zic că sunt foarte speriați, dar sunt alarmați. Nu înțeleg ce s-a schimbat în atitudinea românilor. Ei vin, sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți, la locul lor. Mai ales că noi, ca nație, suntem și noi plecați în afară. Nu cred că există o familie din România care să nu aibă un prieten sau coleg care a plecat să lucreze la rândul lui.”

Băiat: „Își fac treaba poate chiar mai bine ca românii.”

Fată: „Da, am interacționat. Sunt foarte OK. Nu e nicio diferență. Se pare că lucrează și mai mult decât românii.”

Toți asiaticii care vin în România trec prin mai multe filtre de verificare și trebuie să aibă cazierul curat.

Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă
Stiri actuale
Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă

Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, este urmărit penal.

Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”
Stiri Sociale
Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

Ambasada Bangladeshului i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea atacului asupra livratorului originar din această țară care a fost atacat în București. Oficialii transmit concetățenilor să nu fie descurajați de acest incident.  

În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”
Stiri actuale
În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”

Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”
Stiri actuale
Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm agresiunea asupra livratorului străin din București, calificând fapta drept intolerabilă și un atac la valorile societății. El a cerut autorităților să trateze incidentul ca o infracțiune motivată de ură.  

Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Stiri actuale
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

Bărbatul care a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh a mărturisit că îi pare rău şi că nu se aştepta să fie văzut de cineva. Incidentul a avut loc, marți seară, în București.

Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

