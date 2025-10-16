Parcul fără iarbă, oglinda neputinței unei primării din București. Cum arată spații similare din Cehia și Franța

În loc să fie spațiul în care bucureștenii din cartierul Cotroceni să se poată bucura de natură, Parcul Romniceanu a ajuns un loc arid. Fără iarbă, prăfuit, cu alei vechi și peticite.

Soluții sunt. Problema este că primăriile se hotărăsc greu să se apuce de treabă. Iar când o fac, în sfârșit, se încurcă unele pe celelalte, într-un hățiș administrativ.

O cititoare a Spotmedia.ro a semnalat situația în care se află parcul din partea central-vestică a cartierului Cotroceni. Fără iarbă, uscat, cu mobilier urban ponosit (din care se mai și fură piese). Într-adevăr, anii de nepăsare și deciziile greșite ale Primăriei Sectorului 5 au lăsat urme în parc.

Pe sol aproape că nu mai este fir de iarbă. Când plouă, șiroaiele de apă „spală” sol de pe dealurile parcului și îl poartă la vale, spre strada Grigore Romniceanu. E un loc bun pentru biciclete de downhill. Dar anost pentru ceilalți cetățeni care vin să petreacă timp în parc.

