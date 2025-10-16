Parcul fără iarbă, oglinda neputinței unei primării din București. Cum arată spații similare din Cehia și Franța

16-10-2025 | 09:55
parc
În loc să fie spațiul în care bucureștenii din cartierul Cotroceni să se poată  bucura de natură, Parcul Romniceanu a ajuns un loc arid. Fără iarbă, prăfuit, cu alei vechi și peticite.

Soluții sunt. Problema este că primăriile se hotărăsc greu să se apuce de treabă. Iar când o fac, în sfârșit, se încurcă unele pe celelalte, într-un hățiș administrativ.

O cititoare a Spotmedia.ro a semnalat situația în care se află parcul din partea central-vestică a cartierului Cotroceni. Fără iarbă, uscat, cu mobilier urban ponosit (din care se mai și fură piese). Într-adevăr, anii de nepăsare și deciziile greșite ale Primăriei Sectorului 5 au lăsat urme în parc.

Pe sol aproape că nu mai este fir de iarbă. Când plouă, șiroaiele de apă „spală” sol de pe dealurile parcului și îl poartă la vale, spre strada Grigore Romniceanu. E un loc bun pentru biciclete de downhill. Dar anost pentru ceilalți cetățeni care vin să petreacă timp în parc.

Eoliana
Gigantul american Apple anunță oficial că investește în România. Unde se va construi un parc eolian de 99 MW
O pădure de stejar veche de peste 300 de ani a fost rasă ilegal, în Brașov. „Sunt numai urzici, iarbă și nimic”

Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze un parc istoric din centrul Bucureștiului. A fost grădina unei familii celebre
Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze un parc istoric din centrul Bucureștiului. A fost grădina unei familii celebre

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze Parcul IC Brătianu, de pe Bulevardul Dacia.

Gigantul american Apple anunță oficial că investește în România. Unde se va construi un parc eolian de 99 MW
Gigantul american Apple anunță oficial că investește în România. Unde se va construi un parc eolian de 99 MW

Apple își extinde proiectele de energie regenerabilă în România și în alte câteva țări europene, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni. Acestea se află acum în dezvoltare nu doar la noi, ci și în Polonia, Italia, Grecia și Letonia.  

Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor
Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor

Bărbatul care l-a rănit cu secera, la Brașov, pe un băiat de 13 ani pentru că sărise fără permisiune pe o trambulină, lucra în parcul de distracții fără forme legale.

Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi
Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi

Un studio de animație din Odorheiu Secuiesc lansează un proiect integrat pentru revitalizarea turismului din Praid: un film animat bazat pe legende locale și un parc tematic „de poveste” pentru copii și adulți.

Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”
Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

