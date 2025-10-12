Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor

Stiri Socante
12-10-2025 | 19:10
Incident șocant, petrecut într-un parc de distracții din Brașov. Un băiat de 13 ani a fost tăiat cu o seceră de un angajat revoltat că cel mic ar fi sărit pe o trambulină.

Ana Maria Barbu

Individul a fost reținut de polițiști în timp ce victima a ajuns la spital și a fost operată. Momentul în care băiatul este rănit cu o seceră a fost surprins de un martor, care a filmat de la distanță. În imagini se vede cum copilul încearcă să se ferească de furia omului.

Corespodent Știrile ProTV: Scenele greu de imaginat s-au întâmplat în plina zi după ce copilul ar fi intrat în incinta unui parc de distracții și ar fi sărit pe una dintre trambuline.

Polițiștilor nu le este clar, deocamdată, ce s-a întâmplat.

Un bărbat a sărit în ajutorul copilului

Remus Sîmbotin, avocatul victimei: Știm că este un angajat al societății. Se pare că la acel moment, suțin reprezentanții respectivei societăți care le dețin în administrare, nu ar fi fost functională și acesta a fost modalitatea prin care aceștia au înțeles să îndepărteze copilul de pe trambulină. După eveniment copilul a fost în stare de șoc.

În imagini se vede și un al doilea bărbat care îl apără pe băiat de furia celui care l-a rănit și care imediat după cele întâmplate l-a dus de urgență la spital.

Cel mic a fost operat și este în afara oricărui pericol.

Când s-a petrecut agresiunea trambulinele se aflau în aer liber. La câteva ore distanță, le-am găsit împrejmuite de un gard metalic. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții parcului de distractii, însă nu am primit nici un răspuns până la această oră. Am mers și la fața locului, pentru a încerca să discutăm cu cineva. Agresorul a fost audiat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-10-2025 19:09

Război în instanță între mai mulți locatari ai unui bloc din Brașov și dezvoltatorul imobiliar care a ridicat clădirea.

