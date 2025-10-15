Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze un parc istoric din centrul Bucureștiului. A fost grădina unei familii celebre

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze Parcul IC Brătianu, de pe Bulevardul Dacia.

La acest moment – în ciuda poziției centrale și a istoriei sale de peste un secol – parcul este murdar, neîngrijit peisagistic și are un aer de abandon.

I-ar fi de folos o reabilitare, dacă intervenția n-ar distruge nimic din patrimoniu și n-ar reduce spațiul verde.

Iată ce are în plan, la acest moment, administrația condusă de primarul George Tuță.

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze mai multe parcuri, printre care Bazilescu, Regina Maria, dar și IC Brătianu.

Ca să decidă cum să intervină în acest parc, Primăria Sectorului 1 a contractat – prin încredințare directă, realizarea unei DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție). DALI este un fel de studiu de fezabilitate, doar că nu se face pentru construcții și amenajări noi, ci pentru reabilitări și reparații.

