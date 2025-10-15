Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze un parc istoric din centrul Bucureștiului. A fost grădina unei familii celebre

Stiri actuale
15-10-2025 | 10:48
oameni in parc
Shutterstock

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze Parcul IC Brătianu, de pe Bulevardul Dacia.

autor
Știrile PRO TV

La acest moment – în ciuda poziției centrale și a istoriei sale de peste un secol – parcul este murdar, neîngrijit peisagistic și are un aer de abandon.

I-ar fi de folos o reabilitare, dacă intervenția n-ar distruge nimic din patrimoniu și n-ar reduce spațiul verde.

Iată ce are în plan, la acest moment, administrația condusă de primarul George Tuță.

Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze mai multe parcuri, printre care Bazilescu, Regina Maria, dar și IC Brătianu.

Citește și
Focar de COVID la secția de psihiatrie a spitalului din Târgu Jiu
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Ca să decidă cum să intervină în acest parc, Primăria Sectorului 1 a contractat – prin încredințare directă, realizarea unei DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție). DALI este un fel de studiu de fezabilitate, doar că nu se face pentru construcții și amenajări noi, ci pentru reabilitări și reparații.

Mai multe detalii, pe Spot Media.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: bucuresti, parc,

Dată publicare: 15-10-2025 10:48

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice
Stiri actuale
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce priveşte deficienţele grave constatate în condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
Stiri actuale
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă

Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coțofenești și al brățărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furișat în muzeu.

Cutremur semnificativ în România. S-a produs într-o zonă cu totul neobișnuită
Stiri actuale
Cutremur semnificativ în România. S-a produs într-o zonă cu totul neobișnuită

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Recomandări
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice
Stiri actuale
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce priveşte deficienţele grave constatate în condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali
Stiri externe
Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28