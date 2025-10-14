Gigantul american Apple anunță oficial că investește în România. Unde se va construi un parc eolian de 99 MW

Apple își extinde proiectele de energie regenerabilă în România și în alte câteva țări europene, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni. Acestea se află acum în dezvoltare nu doar la noi, ci și în Polonia, Italia, Grecia și Letonia.

Potrivit unui comunicat de presă al Apple, noile proiecte solare și eoliene vor adăuga o capacitate de 650 MW de energie din surse regenerabile pentru a compensa consumul de electricitate necesar alimentării produsele Apple.

Astfel, compania americană intenționează să obțină energie electrică de la parcul eolian de 99 MW al companiei Nala Renewables din județul Galați, prin intermediul unui acord pe termen lung cu OX2, compania care construiește în prezent proiectul.

În Europa, Apple facilitează construcția unor proiecte la scară-largă, care vor adăuga, în fiecare an până în 2030, aproximativ 3,000 gigawați-oră de energie regenerabilă sistemului energetic.

În Grecia, compania a semnat un acord pe termen lung pentru sprijinirea unui proiect de energie solară de 110 MW, deținut și operat HELLENiQ Renewables. Acum complet operațional, proiectul va susține Grecia în tranziția sa către energia verde.

În Italia, Apple sprijină dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de energie solară și eoliană de 129 MW cu ENGIE. Primul proiect de energie solară, în Sicilia, va fi conectat la rețea luna aceasta.

În Polonia, Apple a facilitat punerea în funcțiune a parcului solar de 40 MW a companiei Econergy, care va intra în funcțiune în acest an.

Și în Letonia, Apple a semnat unul din primele acorduri corporative de achiziție de energie electrică ale țării cu European Energy. Prin acest acord, Apple va achiziționa energie electrică de la una dintre cele mai mari ferme solare din Letonia, care va adăuga 110 MW de capacitate de energie regenerabilă în rețeaua electrică, odată ce va fi finalizată.

De asemenea, Apple a facilitat dezvoltarea unui parc solar de 131 MW, construit de Ib Vogt în orașul Segovia din Spania. Proiectul a devenit operațional la începutul acestui an.

Proiectele anunțate vor adăuga o capacitate de 650 MW din surse regenerabile rețelelor de energie din Europa în următorii ani, accesând o finanțare de peste 600 de milioane de dolari.

Acestea vor produce peste un milion de megawați-oră de energie verde. Cu ajutorul acestor proiecte, compania vrea să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon pe întregul său lanț operațional ”până la sfârșitul acestui deceniu”.

Compania are în plan ca până în 2030 să acopere 100% din consumul global de energie electrică utilizată de clienții săi cu energie curată, prin conectarea la rețea a noi surse de energie solară și eoliană în întreaga lume.

