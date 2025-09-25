Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

Cu harta în mână și lanterna pe cap, elevii de la diferite școli din Bistrița au pornit în aventura nocturnă, având de găsit semne și stegulețe care să-i ducă la comoară.

Elevi: „A trebuit să căutăm anumite semne, steaguri într-un fel, pentru a putea descoperii comoara.” (...)

„Nu este chiar atât de greu cum am crezut, dar este puțin dacă nu ești obișnuit.” (...)

„Pentru mine a fost pentru prima dată și a fost o experiență faină, pot să spun că m-am descurcat.”

Traseul a inclus și un labirint, însă tinerii s-au descurcat, ghidați de hărți. Pe margine, au fost încurajați și de părinți.

Mamă: „O să-i prindă bine orientarea, să învețe cum să se orienteze pe o hartă, să caute anumite obiective, o să-i prindă bine.”

Concursul de orientare turistică face parte din Săptămâna Europeană a Sportului, care se desfășoară între 23 și 30 septembrie.

Anghel Zăpârțan, coordonator concurs: „Anul acesta este și o ediție aniversară, aniversăm 10 ani de Săptămâna Europeană a Sportului.”

La final, câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și diferite premii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













