Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Stiri Diverse
25-09-2025 | 08:11
Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

autor
Ioan Vrâncean

Cu harta în mână și lanterna pe cap, elevii de la diferite școli din Bistrița au pornit în aventura nocturnă, având de găsit semne și stegulețe care să-i ducă la comoară.

Elevi: „A trebuit să căutăm anumite semne, steaguri într-un fel, pentru a putea descoperii comoara.” (...)

„Nu este chiar atât de greu cum am crezut, dar este puțin dacă nu ești obișnuit.” (...)

„Pentru mine a fost pentru prima dată și a fost o experiență faină, pot să spun că m-am descurcat.”

Traseul a inclus și un labirint, însă tinerii s-au descurcat, ghidați de hărți. Pe margine, au fost încurajați și de părinți.

Mamă: „O să-i prindă bine orientarea, să învețe cum să se orienteze pe o hartă, să caute anumite obiective, o să-i prindă bine.”

Concursul de orientare turistică face parte din Săptămâna Europeană a Sportului, care se desfășoară între 23 și 30 septembrie.

Anghel Zăpârțan, coordonator concurs: „Anul acesta este și o ediție aniversară, aniversăm 10 ani de Săptămâna Europeană a Sportului.”

La final, câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și diferite premii.

Sursa: Pro TV

concurs, bistrita, orientare

Dată publicare: 25-09-2025 08:03

