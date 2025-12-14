Pacient înjunghiat de colegul de salon de la spitalul TBC din Brăila, dintr-un motiv stupid. În ce stare e

Incident șocant la spitalul TBC din Brăila. Un pacient în vârstă de 42 de ani a fost înjunghiat de un coleg de salon.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional! Cei doi bărbați s-ar fi luat la ceartă din cauza paturilor pe care le ocupau. Furios, agresorul în vârstă de 37 de ani a sărit la atac.

Descoperirea a fost făcută de un medic. Victima a fost operată la o altă unitate sanitară, iar starea sa este bună.

Polițiștii din Brăila au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală.

