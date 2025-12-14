Bărbat de Vaslui, găsit cu cuțitul înfipt în piept. Omul s-ar fi înjunghiat singur după o ceartă cu soția

Descoperire macabră într-o gospodărie din județul Vaslui. Un bărbat de 55 de ani a fost găsit fără viață, înjunghiat în piept.

Omul și-ar fi pus capăt zilelor, susține soția. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Nenorocirea s-a petrecut în comună Ciocani, din județul Vaslui.

În miez de noapte, soția bărbatului de 55 de ani i-a spus fiicei că tatăl ei s-ar fi înjunghiat.

Fata a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanta Vaslui: „Echipajul trimis la caz a găsit victima fără semne vitale, cu o plagă înjunghiată în zona precordială și cu semnele morții deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul.”

Se pare că omul s-ar fi înjunghiat singur. Femeia de 53 de ani le-a spus polițiștilor că, atunci când se certau, bărbatul amenința că își pune capăt zilelor.

Cei doi obișnuiau să consume alcool, însă nimeni nu se aștepta la acest final tragic.

Vecin: „Am auzit că s-au certat, s-au bătut, nu știu exact. Nu erau violenți, doar între ei. Erau oameni comsecade. Probabil, pe fondul băuturii.”

Cercetările s-au întins până spre dimineață. Anchetatorii au strâns probe și au audiat-o atât pe soție, cât și pe alți martori.

Acum, sunt așteptate concluziile legiștilor pentru a se afla în ce condiții a murit bărbatul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













