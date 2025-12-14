Bărbat de Vaslui, găsit cu cuțitul înfipt în piept. Omul s-ar fi înjunghiat singur după o ceartă cu soția
Descoperire macabră într-o gospodărie din județul Vaslui. Un bărbat de 55 de ani a fost găsit fără viață, înjunghiat în piept.
Omul și-ar fi pus capăt zilelor, susține soția. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!
Nenorocirea s-a petrecut în comună Ciocani, din județul Vaslui.
În miez de noapte, soția bărbatului de 55 de ani i-a spus fiicei că tatăl ei s-ar fi înjunghiat.
Fata a sunat la 112 și a cerut ajutor.
Dr. Dan Ungureanu, Ambulanta Vaslui: „Echipajul trimis la caz a găsit victima fără semne vitale, cu o plagă înjunghiată în zona precordială și cu semnele morții deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul.”
Se pare că omul s-ar fi înjunghiat singur. Femeia de 53 de ani le-a spus polițiștilor că, atunci când se certau, bărbatul amenința că își pune capăt zilelor.
Cei doi obișnuiau să consume alcool, însă nimeni nu se aștepta la acest final tragic.
Vecin: „Am auzit că s-au certat, s-au bătut, nu știu exact. Nu erau violenți, doar între ei. Erau oameni comsecade. Probabil, pe fondul băuturii.”
Cercetările s-au întins până spre dimineață. Anchetatorii au strâns probe și au audiat-o atât pe soție, cât și pe alți martori.
Acum, sunt așteptate concluziile legiștilor pentru a se afla în ce condiții a murit bărbatul.
Sursa: Pro TV
Etichete: vaslui, injunghiat, sinucidere,
Dată publicare:
14-12-2025 07:43