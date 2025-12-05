Un bărbat de 42 de ani a fost ucis în stradă, la Galaţi. Suspectul, în vârstă de 70 de ani, a fost reținut de poliție

Stiri actuale
05-12-2025 | 10:28
masini politie
PRO TV

Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal, în stradă, de un vârstnic de 70 de ani, într-un cartier din Galaţi, după o ceartă care a degenerat în agresiune fizică.

autor
Sabrina Saghin

Sosiţi la locul incidentului după o sesizare la Serviciul de Urgenţă 112, medicii de pe ambulanţă l-au găsit pe bărbatul înjunghiat în abdomen într-o baltă de sânge şi au reuşit să-l stabilizeze în primă fază, însă acesta a murit în Salvare, în drum spre spital.

Incidentul violent s-a petrecut joi seară, în faţa unui bloc din cartierul gălăţean Micro 40, după ce un conflict izbucnit între doi bărbaţi a degenerat într-o altercaţie fizică, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuţit, informează Viaţa Liberă.

Potrivit sursei citate, martorii au sunat imediat la 112, iar medicii de pe ambulanţa sosită la faţa locului au constatat că bărbatul rănit, în vârstă de 42 de ani, avea o plagă în zona abdominală, cu hemoragie puternică.

Deşi iniţial au reuşit să-l stabilizeze, bărbatul amurit în ambulanţă, în drum spre spital.

Citește și
Avocat criminal
Unde a fost găsit de polițiști fostul avocat din Iași acuzat că și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6

Criminaliştii sosiţi la locul agresiunii l-au găsit în zonă pe presupusul agresor, care a fost dus la poliţie pentru audieri.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru pentru omor calificat, cercetările fiind preluate de Serviciul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, precizează sursa citată.

Sursa: News.ro

Etichete: galati, ucis,

Dată publicare: 05-12-2025 10:28

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO
Stiri externe
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Pacific. Patru bărbați au fost uciși. VIDEO

Armata SUA anunţă că a ucis, joi, patru bărbaţi într-un atac asupra unei nave suspectate că transporta droguri în apele internaţionale din Pacificul de Est, scrie Reuters.

Unde a fost găsit de polițiști fostul avocat din Iași acuzat că și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6
Stiri Virale
Unde a fost găsit de polițiști fostul avocat din Iași acuzat că și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6

Sentință definitivă în cazul avocatului de la Iași acuzat că și-a ucis iubita. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Sebastian Felecanu la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie.  

Ce pedepse au primit cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui
Stiri actuale
Ce pedepse au primit cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui

Cuplul din județul Vaslui care anul trecut a ucis un bărbat 36 de ani și-a primit condamnarea în primă instanță.

Recomandări
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026
Stiri Politice
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026

Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European a evaluat recent candidaţii preferaţi pentru postul de procuror-şef european, Andres Ritter obţinând cele mai multe voturi (46), informează un comunicat al PE.

Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Decembrie 2025

03:30:31

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28