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Toți cei cinci pasageri, trei minori și doi adulți, au fost transportați de urgență la spital, în timp ce șoferul a scăpat nevătămat. În nordul Olteniei ninge viscolit, iar polițiștii le cer conducătorilor auto să nu plece la drum fără a fi echipați de iarnă.

Microbuzul s-a răsturnat la 10 kilometri de Târgu Jiu, județul Gorj, într-o curbă periculoasă pe un drum județean. Șase persoane erau în vehicul, printre ele trei adolescenți care mergeau spre școală. Ambulanțele, chemate de urgență, i-au transportat pe pasageri la spital.

Mama unei pasagere: „M-a sunat și mi-a spus să vin după ea, că s-a răsturnat microbuzul. E foarte greu când îți auzi copilul: «Mami, vino, că se răstoarnă microbuzul și nu pot să ies!»”

Șoferul microbuzului spune că vehiculul are anvelope de iarnă și că mergea regulamentar. De vină ar fi, susține el, zăpada de pe șosea. Bărbatul a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

Șoferul microbuzului: „Alunecă, fu polei, zăpadă. Nu aveam viteză, veneam aici în curbă cu a doua, așa, ușor, și se duse târâș”.

Reporter: S-a răsturnat?

Șoferul microbuzului: „Păi se duse încolo, dădu cu mine.”

Locotenent colonel Daniel Crăciun, ISU Gorj: „În momentul în care forțele noastre au ajuns la locul intervenției, au fost acordate îngrijiri medicale pentru toate cele 6 persoane, practic, toate persoanele implicate au fost evaluate medical.”

Șoferul a rămas la fața locului. Atât cei trei adolescenți, cât și doi adulți au suferit răni minore. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

Șoferii care circulă pe drumul respectiv susțin că pe drum nu a fost împrăștiat material antiderapant.

Șoferiță: „Plătim rovinietă, plătim asigurări, pentru ce le plătim, atâta timp cât uitați-vă ce e pe jos, nu e absolut nimic, se poate în halul ăsta?”

Tot din cauza vremii, mai multe accidente au avut loc și în Mehedinți.

Într-unul dintre ele, o șoferiță s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului.

Conducătoare auto: „Trebuie să ai 4x4 ca să urci, nu au intervenit cu absolut nimic. Eu de când urcai cu absolut nimic, atâta nepăsare, mai ales în zona asta de munte. // Când m-am întors, m-am răsturnat.”

În cazurile unde accidentele rutiere se produc pentru că lipsește materialul antiderapant, poliția poate amenda administratorii drumurilor cu până la 21.000 de lei.