Schimbarea profilului agricol al zonei se vede cel mai bine în aceste zile, la Festivalul Florilor de Toamnă, unde standurile sunt pline de crizanteme și alte plante de sezon.

Cumpărătorii au venit în număr mare, unii din județul vecin, atrași de atmosferă și de varietatea florilor.

În spatele exploziei de culoare se află o schimbare importantă pentru agricultura locală. Serele și solariile în care se cultivau cândva roșii, castraveți sau vinete sunt folosite acum tot mai mult pentru flori.

Dinu Botezan, producător: Am trecut pe flori, pentru că piața de desfacere la legumicultură a fost mai grea. Prea multă marfă pe piață.

Sanda Sperla, producător: Înainte mă ocupam cu legume. Am schimbat domeniul. Este mult mai multă muncă, mai multă implicare, mai multă investiție, dar o muncă frumoasă.

Bogdan Ban, primar: La Curtici producătorii locali erau axați pe roșii în trecut, dar foarte mulți dintre ei s-au reprofilat, alegând să producă flori. Probabil că procesul tehnologic este mult mai simplu.

La Festivalul Florilor de Toamnă sunt așteptați vizitatori și astăzi.