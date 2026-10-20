Proprietarii au uitat unde au parcat. Pe cel care a anunțat așa-zisul „furt” la 112, lipsa de atenție l-a costat scump - o amendă de 4.000 de lei.

Ștefan Grama, administratorul pieței, arată imaginile de pe camerele de supraveghere.

„Asta-i mașina în momentul în care intră mașina. După aia s-a vizionat și s-a văzut că mașina nu a mai ieșit din parcare.”

Povestea a început dimineața, cu un șofer care s-a speriat atunci când nu și-a mai găsit mașina în parcare, după câteva ore de cumpărături. Așa că a anunțat la 112 că a fost furată. Oamenii legii au venit să investigheze problema, iar coincidența face că, în momentul cercetărilor, au aflat că ar lipsi și o a doua mașină, a unui alt proprietar. Unul dintre autoturisme valora câteva zeci de mii de euro.

Ștefan Grama, administrator piață: „A venit poliția, s-au vizionat camerele și, după două ore de vizionare, când s-a golit parcarea, s-a constatat că mașina, de fapt, a fost uitată de proprietar unde s-a parcat și mașina era în parcare.”

Așadar, după ce au organizat filtre și au verificat camerele de supraveghere, polițiștii și-au dat seama că nu au de-a face cu un caz de furt, ci, probabil, de... neatenție. Ambele vehicule se aflau exact unde au fost lăsate.

Trecători: „Nu știu ce-au făcut, dar să nu știi tu unde parchezi mașina.” (...)

„Oamenii, datorită agitației, știți cum e, unul peste celălalt, au venit să parcheze și, la un moment dat, și memoria mai slăbește și gata, le-au furat, dar stai, mă, că nu se fură chiar așa de ușor.”

„Nu știu ce să spun, mi se pare amuzant, nu știu cum poți să-ți pierzi mașina într-o parcare.”

„Poate a fost ocupat cu altceva, o fi fost îngândurat.”

Pentru șoferul care a reclamat așa-zisul „furt” la 112, eliberarea simțită atunci când și-a găsit autoturismul a venit cu un preț... piperat - o amendă de 4.000 de lei.

Mădălin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad: „S-a constatat că fapta sesizată nu se confirmă, în cauză a fost aplicată o sancțiune contravențională privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.”

Administratorii pieței spun că nu este prima dată când șoferii nu își găsesc mașinile în parcare.



