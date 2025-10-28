Oameni evacuați din zeci de case la Năvodari, după ce o șoferiță a spart țeava de gaze care alimenta zona

S-a dat alarma luni în Năvodari, după ce o mașină a intrat într-o conductă de gaze. Țeava s-a spart și mirosul puternic a inundat aerul. 55 de oameni au fost evacuați, inclusiv copii și persoane în vârstă.

Înainte de ora 16, un apel la 112 anunța că o mașină a lovit o conductă de gaze, care alimenta locuințele din zonă.

„- Mirosea tare a gaze?

- Mirosea, normal, mercaptanul…

- Au venit pompierii și v-au evacuat?

- Da, au fost foarte prompți”.

Pompierii au intervenit inclusiv cu un echipaj CBRN, pentru a face verificări și măsurători. Însă nu înainte să scoată oamenii din apartamentele afectate, pentru a evita o nenorocire.

Șoferița a ajuns la spital pentru un atac de panică

"A fost nevoie să evacuăm persoanele din 30 de case, 50 de adulți și cinci copii".

Reprezentanții Primăriei Năvodari au transmis că gazele au fost oprite, până la remedierea situației. Și i-au rugat pe locuitori să evite zona.

După câteva ore, în care salvatorii au verificat fiecare locuință și au măsurat concentrația de gaz din aer, oamenii s-au putut întoarce în case.

Pe de altă parte, șoferița mașinii a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.

