Oameni evacuați din zeci de case la Năvodari, după ce o șoferiță a spart țeava de gaze care alimenta zona

28-10-2025 | 08:01
pompieri

S-a dat alarma luni în Năvodari, după ce o mașină a intrat într-o conductă de gaze. Țeava s-a spart și mirosul puternic a inundat aerul. 55 de oameni au fost evacuați, inclusiv copii și persoane în vârstă.

 

Ina Popescu

Înainte de ora 16, un apel la 112 anunța că o mașină a lovit o conductă de gaze, care alimenta locuințele din zonă.

„- Mirosea tare a gaze?

- Mirosea, normal, mercaptanul…

- Au venit pompierii și v-au evacuat?

accident bariera
O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat

- Da, au fost foarte prompți”.

Pompierii au intervenit inclusiv cu un echipaj CBRN, pentru a face verificări și măsurători. Însă nu înainte să scoată oamenii din apartamentele afectate, pentru a evita o nenorocire.

Șoferița a ajuns la spital pentru un atac de panică

"A fost nevoie să evacuăm persoanele din 30 de case, 50 de adulți și cinci copii".

Reprezentanții Primăriei Năvodari au transmis că gazele au fost oprite, până la remedierea situației. Și i-au rugat pe locuitori să evite zona.

După câteva ore, în care salvatorii au verificat fiecare locuință și au măsurat concentrația de gaz din aer, oamenii s-au putut întoarce în case.

Pe de altă parte, șoferița mașinii a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.

Sursa: Pro TV

28-10-2025 08:01

O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația
O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația

O șoferiță de 46 de ani din Brăila a avut ghinion la cumpărături. Când să plece acasă, a intrat cu mașina în geamurile unui magazin. Parcase autoturismul în fața clădirii.

O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat
O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat

Incident în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu. O șoferiță de 33 de ani nu și-a asigurat corespunzător mașina în parcare și, la un moment dat, autoturismul s-a pus singur în mișcare.

O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului
O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului

O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai, la Timișoara.

Cine era bărbatul ucis de șoferița beată și cu permisul anulat, în Popești-Leordeni. Tânăra a fost arestată
Cine era bărbatul ucis de șoferița beată și cu permisul anulat, în Popești-Leordeni. Tânăra a fost arestată

Tânăra de 29 de ani care a lovit mortal cu mașina un bărbat în Popești-Leordeni, în timp ce conducea băută, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

O șoferiță de 29 de ani din București a condus băută și cu permisul anulat, a omorât un bărbat și a plecat de la locul faptei
O șoferiță de 29 de ani din București a condus băută și cu permisul anulat, a omorât un bărbat și a plecat de la locul faptei

O femeie de 29 de ani din Bucureşti este suspectată că a condus un autoturism deşi are permisul anulat şi consumase alcool, iar în oraşul Popeşti-Leordeni a intrat pe sensul opus de mers şi a lovit o persoană de 54 de ani, care circula pe un moped.

Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare"
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare"

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

