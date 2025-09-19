Cine era bărbatul ucis de șoferița beată și cu permisul anulat, în Popești-Leordeni. Tânăra a fost arestată

Tânăra de 29 de ani care a lovit mortal cu mașina un bărbat în Popești-Leordeni, în timp ce conducea băută, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Pe lângă acuzațiile inițiale, care includ și fuga de la locul accidentului, ea este cercetată și pentru furtul autoturismului.

Mașina îi aparține unui bărbat cu care suspecta se întâlnise în seara accidentului. Iar victima este un fost jandarm de 54 de ani, aflat pe un scuter.

Victima a lucrat la Jandarmeria Capitalei și se pensionase acum patru ani, susțin surse din anchetă. În noaptea accidentului, plecase din cartierul Danubiana din Popești-Leordeni, unde locuia, și se îndrepta către actualul loc de muncă, unde era agent de pază.

Bărbatul nu era căsătorit și nu avea nici copii.

Vecină: „A fost cuminte, a fost un om muncitor, nu a jignit pe nimeni, nu a avut probleme cu nimeni. Se ducea la servici, venea de la servici, își vedea de treabă, se ducea la țară, avea la țară pe mama lui bătrână, punea cartofi, punea ceapă, roșii, își făcea de lucru, o ajuta pe mama lui. Se ducea la muncă, era 4 și ceva...”

Vecină: „Îl știam foarte bine, că eu am fost administrator de bloc. Era un băiat foarte bun, păcat...”

Fostul jandarm a zăcut o oră în stradă după ce a fost lovit de mașină

Anchetatorii l-au găsit și l-au chemat la audieri, în calitate de martor, și pe un șofer care, deși a văzut accidentul, și-a continuat drumul fără să încerce să ajute ori să anunțe pe cineva. Așa se face că victima a zăcut mai bine de o oră într-un șanț, până să fie găsită.

Șoferița a fost audiată mai multe ore, iar la final a fost reținută de polițiști și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile, la cererea procurorilor din Cornetu.

Este acuzată de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, și părăsirea locului accidentului.

Corespondent ȘtirileProTV: „După audieri, șoferiței i s-a adăugat la dosar o nouă infracțiune. Polițiștii cred că aceasta ar fi furat autoturismul pe care îl conducea în momentul impactului. Mașina nouă, cumpărată în leasing, i-ar fi aparținut, de fapt, unui bărbat cu care suspecta s-ar fi văzut chiar în seara respectivă. În fața polițiștilor, aceasta ar fi recunoscut că a consumat mai multe tipuri de alcool în noaptea respectivă și le-a spus agenților că nu și-a dat seama că a dat peste un om.”

La sediul IPJ Ilfov a fost chemat și proprietarul mașinii implicate în accident. Acesta a susținut că au băut împreună și că el dormea când suspecta i-a luat cheia de la mașină și a plecat. Permisul de conducere al femeii a fost anulat anul acesta, după ce a fost prinsă băută la volan.

