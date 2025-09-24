O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului

O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai, la Timișoara.

Vatmanul spune că, în dreptul stației, nu a frânat la timp, așa că a lovit mașina din față. Autoturismul a fost proiectat în altul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a petrecut pe o stradă unde este permisă și circulația mașinilor pe liniile de tramvai. Autoturismele implicate erau oprite la semafor.

Vatman: „Doamna zicea că făcea dreapta și trebuia să intru în stație, până am frânat să frâneze, am lovit-o. S-a oprit mai greu”.

Șofer: „O fost o întâmplare, na. Nu știu exact ce s-a întâmplat în spate că n-am fost atent. Domnu’, vatmanu’, o intrat în ea, ea în mine”.

Șoferița a ajuns la spital

Mașina lovită de tramvai era condusă de o femeie de 47 de ani, care a fost transportată la spital.

Zorița Mircov, purtătoare de cuvânt ISU Timiș: „S-au deplasat de urgență o autospecială de descarcerare, o motocicletă SMURD și o ambulanță SAJ. O victimă de sex feminin a fost transportată la spital, în stare conștientă, cooperantă”.

În tramvai se aflau zeci de pasageri, care au simțit din plin impactul.

Reporter: „Cum s-a simțit?”

Pasageră: „Destul de puternic, oamenii care stăteau în picioare au picat unii peste alții”.

Pasager: „Atât am simțit, o frână puternică și bușitură”.

Etilotestul a indicat că vatmanul nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

