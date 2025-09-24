O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului
O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai, la Timișoara.
Vatmanul spune că, în dreptul stației, nu a frânat la timp, așa că a lovit mașina din față. Autoturismul a fost proiectat în altul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Accidentul s-a petrecut pe o stradă unde este permisă și circulația mașinilor pe liniile de tramvai. Autoturismele implicate erau oprite la semafor.
Vatman: „Doamna zicea că făcea dreapta și trebuia să intru în stație, până am frânat să frâneze, am lovit-o. S-a oprit mai greu”.
Șofer: „O fost o întâmplare, na. Nu știu exact ce s-a întâmplat în spate că n-am fost atent. Domnu’, vatmanu’, o intrat în ea, ea în mine”.
Șoferița a ajuns la spital
Mașina lovită de tramvai era condusă de o femeie de 47 de ani, care a fost transportată la spital.
Zorița Mircov, purtătoare de cuvânt ISU Timiș: „S-au deplasat de urgență o autospecială de descarcerare, o motocicletă SMURD și o ambulanță SAJ. O victimă de sex feminin a fost transportată la spital, în stare conștientă, cooperantă”.
În tramvai se aflau zeci de pasageri, care au simțit din plin impactul.
Reporter: „Cum s-a simțit?”
Pasageră: „Destul de puternic, oamenii care stăteau în picioare au picat unii peste alții”.
Pasager: „Atât am simțit, o frână puternică și bușitură”.
Etilotestul a indicat că vatmanul nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.