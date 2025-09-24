O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului

24-09-2025 | 08:20
O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai, la Timișoara.

Daniel Preda

Vatmanul spune că, în dreptul stației, nu a frânat la timp, așa că a lovit mașina din față. Autoturismul a fost proiectat în altul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a petrecut pe o stradă unde este permisă și circulația mașinilor pe liniile de tramvai. Autoturismele implicate erau oprite la semafor.

Vatman: „Doamna zicea că făcea dreapta și trebuia să intru în stație, până am frânat să frâneze, am lovit-o. S-a oprit mai greu”.

Șofer: „O fost o întâmplare, na. Nu știu exact ce s-a întâmplat în spate că n-am fost atent. Domnu’, vatmanu’, o intrat în ea, ea în mine”.

accident
Un motociclist a murit la Timișoara, după ce un șofer a virat fără să se asigure. Impactul a fost extrem de puternic

Șoferița a ajuns la spital

Mașina lovită de tramvai era condusă de o femeie de 47 de ani, care a fost transportată la spital.

Zorița Mircov, purtătoare de cuvânt ISU Timiș: „S-au deplasat de urgență o autospecială de descarcerare, o motocicletă SMURD și o ambulanță SAJ. O victimă de sex feminin a fost transportată la spital, în stare conștientă, cooperantă”.

În tramvai se aflau zeci de pasageri, care au simțit din plin impactul.

Reporter: „Cum s-a simțit?”

Pasageră: „Destul de puternic, oamenii care stăteau în picioare au picat unii peste alții”.

Pasager: „Atât am simțit, o frână puternică și bușitură”.

Etilotestul a indicat că vatmanul nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 24-09-2025 08:15

