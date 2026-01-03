O șoferiță din Lugoj a provocat un accident și a fugit de la fața locului să nu rateze programarea la coafor

Accident neobișnuit în Lugoj, județul Timiș, în seara de Anul Nou. O tânără de 28 de ani a lovit o mașină parcată și a fugit de la fața locului.

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum șoferița lovește o mașină parcată care ricoșează într-un stâlp de electricitate, iar un bec cade chiar pe autoturismul condus de femeie.

Fără să stea pe gânduri, șoferița virează brusc la dreapta și își continuă drumul. Se pare că femeia se grăbea să nu rateze o programare la coafor. Polițiștii au reușit să o identifice la scurt timp și au sancționat-o cu o amendă de 1.200 de lei.

