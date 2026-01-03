O șoferiță din Lugoj a provocat un accident și a fugit de la fața locului să nu rateze programarea la coafor

03-01-2026
Accident neobișnuit în Lugoj, județul Timiș, în seara de Anul Nou. O tânără de 28 de ani a lovit o mașină parcată și a fugit de la fața locului.

Emanuela Băluș

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum șoferița lovește o mașină parcată care ricoșează într-un stâlp de electricitate, iar un bec cade chiar pe autoturismul condus de femeie.

Fără să stea pe gânduri, șoferița virează brusc la dreapta și își continuă drumul. Se pare că femeia se grăbea să nu rateze o programare la coafor. Polițiștii au reușit să o identifice la scurt timp și au sancționat-o cu o amendă de 1.200 de lei. 

Sursa: Pro TV

Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu
Stiri Socante
Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu

Șapte copii au fost răniți și duși la spital, în urma unui accident rutier, la Brăteiu, în județul Sibiu. Toți se aflau într-un microbuz, care s-a izbit de o casă.

Accident grav în Baia Mare. O șoferiță de 28 de ani a ajuns la spital în urma unui impact frontal cu un alt autoturism
Stiri actuale
Accident grav în Baia Mare. O șoferiță de 28 de ani a ajuns la spital în urma unui impact frontal cu un alt autoturism

O șoferiță în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital joi seară, după un impact frontal violent, pe o stradă din Baia Mare.

O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO
Stiri externe
O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO

O femeie din Rhode Island (SUA) a lovit mortal cu mașina un muzician nominalizat la Grammy în timp ce acesta își plimba câinii. Autoritățile au dezvăluit că șoferița avea peste 100 de arestări anterioare.

O șoferiță a fost prinsă pe o autostradă din Germania scriind pe telefon, în timp ce copilul ei de un an ținea volanul
Stiri externe
O șoferiță a fost prinsă pe o autostradă din Germania scriind pe telefon, în timp ce copilul ei de un an ținea volanul

O tânără de 29 de ani a fost surprinsă marți seara pe autostrada A6, lângă Ramstein (Germania), scriind pe telefonul mobil în timp ce copilul ei de un an ținea volanul pe genunchii ei.

O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism
Stiri actuale
O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

Un polițist a fost rănit de o mașină, în timpul unui control rutier, pe A1, în județul Arad. Agentul a fost transportat de urgență la spital, iar șoferița care l-a accidentat este acum cercetată.

Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare
Stiri actuale
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

