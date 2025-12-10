O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

10-12-2025 | 17:31
Un polițist a fost rănit de o mașină, în timpul unui control rutier, pe A1, în județul Arad. Agentul a fost transportat de urgență la spital, iar șoferița care l-a accidentat este acum cercetată.

Roxana Tivadar

Corespondent PROTV: „Incidentul s-a petrecut pe bucata de autostradă dintre localitățile Nădlac și Pecica, pe sensul de intrare în țară. Acolo se afla un echipaj cu radar de la Brigada Autostrăzi. La un moment dat, agentul i-a făcut semn unui șofer să oprească, pentru că avea viteză peste limita legală. O femeie de 36 de ani, care circula în spatele acestui autoturism, nu a observat manevra la timp. Probabil s-a speriat și, ca să evite impactul cu mașina din față, a intrat pe banda de urgență, unde l-a acroșat pe polițist. Colegul lui a chemat imediat ajutoare. Agentul a ajuns la spital cu o luxație la umăr și o fractură la picior. Șoferița este anchetată pentru vătămare corporală din culpă.”

Sursa: Pro TV

Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare
Polițistul din București, prins aducând telefoane, alcool și SIM-uri deținuților, a fost condamnat cu suspendare

Un poliţist din Bucureşti care a încheiat cu procurorii un acord de recunoaşterea vinovăţiei, confirmat de instanţă, a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Un polițist a fost condamnat după ce a luat mită. Folosea banii pentru favoruri ilegale pentru deținuți din arest
Un polițist a fost condamnat după ce a luat mită. Folosea banii pentru favoruri ilegale pentru deținuți din arest

Un agent de poliție de la o secție din Capitală a fost condamnat de Tribunalul București după ce a fost prins că ar fi primit bani de la suspecții arestați pentru a le duce în celulă mâncare și băutură, dar și telefoane și modemuri de internet.

Rețea de trafic de persoane, coordonată de un polițist din Pitești. Tinerele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy"
Rețea de trafic de persoane, coordonată de un polițist din Pitești. Tinerele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy”

La Pitești, a fost reținut un polițist de la Rutieră, acuzat de proxenetism și trafic de persoane.

Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă concluziile verificărilor Corpului de Control
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă concluziile verificărilor Corpului de Control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, organizează astăzi, de la ora 17.30, o conferință de presă în care prezintă concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

