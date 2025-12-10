O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

Corespondent PROTV: „Incidentul s-a petrecut pe bucata de autostradă dintre localitățile Nădlac și Pecica, pe sensul de intrare în țară. Acolo se afla un echipaj cu radar de la Brigada Autostrăzi. La un moment dat, agentul i-a făcut semn unui șofer să oprească, pentru că avea viteză peste limita legală. O femeie de 36 de ani, care circula în spatele acestui autoturism, nu a observat manevra la timp. Probabil s-a speriat și, ca să evite impactul cu mașina din față, a intrat pe banda de urgență, unde l-a acroșat pe polițist. Colegul lui a chemat imediat ajutoare. Agentul a ajuns la spital cu o luxație la umăr și o fractură la picior. Șoferița este anchetată pentru vătămare corporală din culpă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













