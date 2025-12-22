Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu

Șapte copii au fost răniți și duși la spital, în urma unui accident rutier, la Brăteiu, în județul Sibiu. Toți se aflau într-un microbuz, care s-a izbit de o casă.

Potrivit polițiștilor, la volanul microbuzului se afla o femeie de 36 de ani. Din motive rămase deocamdată necunoscute, șoferița a pierdut controlul direcției și a intrat intr-o casă de pe marginea drumului.

Toți cei aflați în mașină au fost răniți, vorbim despre 7 copii, cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani, femeia care conducea și alți doi pasageri, de 28 și 61 de ani.

Planul roșu de intervenție a fost activat imediat, iar victimele au fost transportate la două spitale, din Mediaș și Sibiu.

Niciuna dintre victime nu a suferit răni grave, spun medicii.

