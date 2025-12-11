O șoferiță a fost prinsă pe o autostradă din Germania scriind pe telefon, în timp ce copilul ei de un an ținea volanul

Stiri externe
11-12-2025 | 09:42
copil la volan
Shutterstock

O tânără de 29 de ani a fost surprinsă marți seara pe autostrada A6, lângă Ramstein (Germania), scriind pe telefonul mobil în timp ce copilul ei de un an ținea volanul pe genunchii ei.

autor
Mihaela Ivăncică

Polițiștii care au surprins scena au rămas șocați de gestul incredibil.

„La început am observat că folosea telefonul mobil, dar apoi am realizat că avea un copil pe genunchi care ținea volanul cu ambele mâini”, a declarat un purtător de cuvânt al patrulei rutiere, scrie BILD.

Femeia a fost oprită la următoarea ieșire de pe autostradă și interogată, însă s-a arătat „complet necooperantă”, potrivit polițiștilor. Scuza ei: copilul nu se simțea bine și voia să îl ducă la un restaurant fast-food.

„Acum, femeia se confruntă cu acuzații pentru utilizarea telefonului mobil la volan și pentru faptul că minorul nu era asigurat corespunzător”, a adăugat purtătorul de cuvânt pentru BILD.

Citește și
copil volan Bistrița
Un copil de 10 ani s-a urcat la volan și a gonit cu Poliția pe urme, prin Bistrița. Ce s-a întâmplat după 2 km

Copilul ar fi trebuit să fie fixat într-un scaun auto special. Nu se știe dacă este băiat sau fată, iar serviciul de protecție a copilului a fost informat despre incident.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: Bild

Etichete: germania, copil, autostrada,

Dată publicare: 11-12-2025 09:42

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Copil de 3 ani, accidentat mortal în Cluj. A fost lovit de o mașină cu remorcă
Stiri Virale
Copil de 3 ani, accidentat mortal în Cluj. A fost lovit de o mașină cu remorcă

Accident mortal într-o localitate din județul Cluj. Un copil de doar 3 ani a sfârșit tragic, după ce a fost lovit de o mașină cu remorcă. La volan se afla un bărbat de 43 de ani.

Un copil de 10 ani s-a urcat la volan și a gonit cu Poliția pe urme, prin Bistrița. Ce s-a întâmplat după 2 km
Stiri actuale
Un copil de 10 ani s-a urcat la volan și a gonit cu Poliția pe urme, prin Bistrița. Ce s-a întâmplat după 2 km

Situație extrem de gravă, pe o șosea din Bistrița. Un bărbat și-a lăsat copilul de 10 ani să conducă mașina familiei, pe un bulevard intens circulat din oraș.

Un autocar s-a răsturnat pe DN2. Patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce șoferul ar fi adormit la volan
Stiri actuale
Un autocar s-a răsturnat pe DN2. Patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce șoferul ar fi adormit la volan

Patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite uşor după ce un autocar cu 59 de pasageri, înmatriculat în Bulgaria, s-a răsturnat pe Dn2, în apropierea localităţii Pufeşti, din judeţul Vrancea. Şoferul vehiculului ar fi adormit la volan.

Copil de 12 ani, filmat când conducea un BMW în Suceava. Ce a urmat. VIDEO
Stiri Diverse
Copil de 12 ani, filmat când conducea un BMW în Suceava. Ce a urmat. VIDEO

Un copil de 12 ani a fost filmat în timp ce conducea un BMW printr-o localitate din județul Suceava. Incidentul a ieșit la iveală după ce minorul a frânat brusc și a schimbat locul la volan cu un adult, aflat în dreapta sa.

Un copil a murit după ce a fost lovit cu mașina de un șofer care nu l-a văzut. Bărbatul, luat la bătaie de familie. VIDEO
Stiri Socante
Un copil a murit după ce a fost lovit cu mașina de un șofer care nu l-a văzut. Bărbatul, luat la bătaie de familie. VIDEO

Un copil din Texas a murit la spital, după ce un șofer l-a lovit cu mașina în mod accidental. Minorul a trecut prin fața mașinii, iar bărbatul de l-a volan nu l-a văzut.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28