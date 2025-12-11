O șoferiță a fost prinsă pe o autostradă din Germania scriind pe telefon, în timp ce copilul ei de un an ținea volanul

O tânără de 29 de ani a fost surprinsă marți seara pe autostrada A6, lângă Ramstein (Germania), scriind pe telefonul mobil în timp ce copilul ei de un an ținea volanul pe genunchii ei.

Polițiștii care au surprins scena au rămas șocați de gestul incredibil.

„La început am observat că folosea telefonul mobil, dar apoi am realizat că avea un copil pe genunchi care ținea volanul cu ambele mâini”, a declarat un purtător de cuvânt al patrulei rutiere, scrie BILD.

Femeia a fost oprită la următoarea ieșire de pe autostradă și interogată, însă s-a arătat „complet necooperantă”, potrivit polițiștilor. Scuza ei: copilul nu se simțea bine și voia să îl ducă la un restaurant fast-food.

„Acum, femeia se confruntă cu acuzații pentru utilizarea telefonului mobil la volan și pentru faptul că minorul nu era asigurat corespunzător”, a adăugat purtătorul de cuvânt pentru BILD.

Copilul ar fi trebuit să fie fixat într-un scaun auto special. Nu se știe dacă este băiat sau fată, iar serviciul de protecție a copilului a fost informat despre incident.

