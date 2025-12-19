Accident grav în Baia Mare. O șoferiță de 28 de ani a ajuns la spital în urma unui impact frontal cu un alt autoturism

O șoferiță în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital joi seară, după un impact frontal violent, pe o stradă din Baia Mare.

Din primele informații, un șofer a tras brusc de volan și a intrat pe sensul opus de mers.

Ar fi fost speriat de o mașină care semnaliza intrarea pe banda a doua.

A urmat impactul frontal cu mașina tinerei, care circula regulamentar.

Șoferița rănită a fost transportată de urgență la spital, de un echipaj SMURD.

Conducătorii auto implicați în accident nu consumaseră alcool înainte să se urce la volan, spun polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Traficul a fost restricționat aproximativ 45 de minute, pe durata cercetărilor la fața locului.

