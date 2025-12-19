Accident grav în Baia Mare. O șoferiță de 28 de ani a ajuns la spital în urma unui impact frontal cu un alt autoturism

Stiri actuale
19-12-2025 | 08:25
×
Codul embed a fost copiat

O șoferiță în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital joi seară, după un impact frontal violent, pe o stradă din Baia Mare.

autor
Știrile PRO TV

Din primele informații, un șofer a tras brusc de volan și a intrat pe sensul opus de mers.

Ar fi fost speriat de o mașină care semnaliza intrarea pe banda a doua.

A urmat impactul frontal cu mașina tinerei, care circula regulamentar.

Șoferița rănită a fost transportată de urgență la spital, de un echipaj SMURD.

Citește și
Poliție
Carambol pe podul rutier de la Cernavodă. Circulația a fost blocată. Cum s-a produs accidentul

Conducătorii auto implicați în accident nu consumaseră alcool înainte să se urce la volan, spun polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Traficul a fost restricționat aproximativ 45 de minute, pe durata cercetărilor la fața locului.

Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, baia mare, accident,

Dată publicare: 19-12-2025 08:24

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Accident în centrul Capitalei: trei persoane rănite după ce o maşină s-a răsturnat
Stiri actuale
Accident în centrul Capitalei: trei persoane rănite după ce o maşină s-a răsturnat

Un accident rutier produs în zorii zilei de joi, la intersecţia bulevardului Dacia cu Calea Moşilor, s-a soldat cu rănirea a trei persoane. În urma impactului dintre două autoturisme, unul dintre vehicule s-a răsturnat pe plafon.

Carambol pe podul rutier de la Cernavodă. Circulația a fost blocată. Cum s-a produs accidentul
Stiri actuale
Carambol pe podul rutier de la Cernavodă. Circulația a fost blocată. Cum s-a produs accidentul

Circulaţia pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată miercuri în urma unui carambol produs între şase autoturisme care circulau din sensuri opuse, pe un carosabil acoperit cu polei, accident soldat cu pagube materiale.

Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. Un pieton a fost lovit mortal de un microbuz, după ce un camion a reușit să-l evite
Stiri Virale
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. Un pieton a fost lovit mortal de un microbuz, după ce un camion a reușit să-l evite

Ghinion, luni noapte, pentru un bărbat care s-a aventurat în traversarea unui drum național din județul Bistrița-Năsăud.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28