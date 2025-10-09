Accident grav în Dâmbovița. Un tânăr a ajuns la spital după ce a lovit cu mașina alte două autoturisme

Viteza l-a trimis la spital pe un șofer de 26 de ani din Dâmbovița, care a lovit cu mașina, pe rând, două autoturisme.

În urma accidentului, toate cele trei vehicule au ajuns în șanț, iar motorul unuia dintre ele a fost aruncat pe carosabil.

Accidentul s-a petrecut în apropierea localității I.L. Caragiale.

Potrivit martorilor, șoferul mergea cu viteză, pe carosabilul umed.

Astfel, într-o curbă a pierdut controlul volanului și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit frontal un autoturism. Apoi a ricoșat în al doilea vehicul, care venea din spatele primului.

Șofer: „A intrat direct în noi și noi ne-am răsucit în șanț. A intrat în noi pe contrasens, n-a mai luat curba. Am avut noroc.”

Iasmina Georgiana Danalache, purtătorul de cuvânt al IJP Dâmbovița: „Un tânăr în vârstă de 26 de ani din comuna Brănești, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN72, ar fi intrat în coliziune cu două autoturisme.”

Toate cele trei autoturisme implicate au ajuns, pe rând, în șanț.

Capota mașinii tânărului a fost complet desfigurată, iar motorul s-a desprins și a ajuns pe mijlocul drumului.

Șoferul de 26 de ani a fost găsit încarcerat de salvatori.

Dragoș Ion, ISU Dâmbovița: „Victima a fost extrasă și a fost predată echipajului SAJ.”

Ambulanța l-a transportat la Spitalul Județean din Târgoviște.

Din cauza stării în care se afla, nu a putut fi testat pentru alcool la fața locului, așa că i-au fost recoltate probe biologice la unitatea medicală.

Pe de altă parte, celelalte persoane implicate au scăpat doar cu răni ușoare.

