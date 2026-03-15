O reţea de contrabandă cu ţigarete a fost destructurată după 32 de percheziţii în trei judeţe. Cum funcţiona gruparea

Membrii grupării, care era constituită pe o structură piramidală, aflându-se sub coordonarea unei singure persoane, evitau utilizarea telefoanelor pentru a comunica, iar ţigările erau depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), percheziţiile domiciliare au avut loc vineri, 13 martie, iar din actele de urmărire penală a reieşit faptul că în luna iulie a anului trecut în judeţul Covasna s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din contrabanda cu ţigarete.

„Gruparea de criminalitate organizată, constituită pe o structură piramidală, s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unei persoane care se sustrage urmăririi penale şi care ar fi avut rolul de a procura ţigaretele şi de a supraveghea activitatea de distribuţie. Pe un palier inferior s-au situat alte două persoane, care ar fi desfăşurat activităţi de depozitare, transport şi distribuire a ţigaretelor către diferiţi cumpărători”, se arată într-un comunicat de presă al IGPR transmis duminică.

În timpul cercetărilor, au fost identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cantităţi importante de ţigarete şi care, la rândul lor, ar fi vândut ţigarete către beneficiarii finali.