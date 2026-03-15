O reţea de contrabandă cu ţigarete a fost destructurată după 32 de percheziţii în trei judeţe. Cum funcţiona gruparea

Membrii grupării, care era constituită pe o structură piramidală, aflându-se sub coordonarea unei singure persoane, evitau utilizarea telefoanelor pentru a comunica, iar ţigările erau depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), percheziţiile domiciliare au avut loc vineri, 13 martie, iar din actele de urmărire penală a reieşit faptul că în luna iulie a anului trecut în judeţul Covasna s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din contrabanda cu ţigarete.
„Gruparea de criminalitate organizată, constituită pe o structură piramidală, s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unei persoane care se sustrage urmăririi penale şi care ar fi avut rolul de a procura ţigaretele şi de a supraveghea activitatea de distribuţie. Pe un palier inferior s-au situat alte două persoane, care ar fi desfăşurat activităţi de depozitare, transport şi distribuire a ţigaretelor către diferiţi cumpărători”, se arată într-un comunicat de presă al IGPR transmis duminică.
În timpul cercetărilor, au fost identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cantităţi importante de ţigarete şi care, la rândul lor, ar fi vândut ţigarete către beneficiarii finali.
Investigaţiile au arătat că, dacă un client ar fi cumpărat cantităţi mai mari de ţigarete, de regulă cel puţin un bax, acesta le-ar fi procurat fie direct de la liderul grupării de criminalitate organizată, fie prin intermediul celor două persoane.
„Din probele administrate a rezultat faptul că activitatea infracţională ar fi fost desfăşurată într-o manieră conspirată, participanţii evitând, în majoritatea cazurilor, utilizarea unor mijloace de comunicare. Întâlnirile ar fi fost stabilite în mod direct, iar predarea ţigaretelor provenite din contrabandă s-ar fi realizat, de regulă, în diferite locaţii din municipiul Sfântu Gheorghe, acestea fiind depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone", se mai specifică în sursa amintită.
Percheziţiile au dus la confiscarea a peste 64.000 de ţigarete
În urma percheziţiilor de la finele acestei săptămâni, au fost ridicate aproximativ 64.500 de ţigarete, 27.120 de lei, 6.000 de euro, un pistol cu aer comprimat, 15 butelii CO2, 65 de bile de cauciuc aferente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.
„Procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita au dispus reţinerea a două persoane, membri ai grupului infracţional organizat. În ziua de 14 martie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Harghita a dispus arestarea preventivă a unei persoane, pentru o perioadă de 30 de zile, faţă de a doua persoană procurorii D.I.I.C.O.T. luând măsura controlului judiciar", se menţionează în comunicatul IGPR.
Potrivit sursei, acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, precum şi al poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Burebista" şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita.
