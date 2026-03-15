O reţea de contrabandă cu ţigarete a fost destructurată după 32 de percheziţii în trei judeţe. Cum funcţiona gruparea

Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”

O persoană a fost arestată pentru 30 de zile şi o alta a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de contrabandă cu ţigări, în care au avut loc 32 de percheziţii în judeţele Covasna, Harghita şi Braşov. 

Mihaela Ivăncică

Membrii grupării, care era constituită pe o structură piramidală, aflându-se sub coordonarea unei singure persoane, evitau utilizarea telefoanelor pentru a comunica, iar ţigările erau depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), percheziţiile domiciliare au avut loc vineri, 13 martie, iar din actele de urmărire penală a reieşit faptul că în luna iulie a anului trecut în judeţul Covasna s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din contrabanda cu ţigarete.

„Gruparea de criminalitate organizată, constituită pe o structură piramidală, s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unei persoane care se sustrage urmăririi penale şi care ar fi avut rolul de a procura ţigaretele şi de a supraveghea activitatea de distribuţie. Pe un palier inferior s-au situat alte două persoane, care ar fi desfăşurat activităţi de depozitare, transport şi distribuire a ţigaretelor către diferiţi cumpărători”, se arată într-un comunicat de presă al IGPR transmis duminică.

În timpul cercetărilor, au fost identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cantităţi importante de ţigarete şi care, la rândul lor, ar fi vândut ţigarete către beneficiarii finali.

Investigaţiile au arătat că, dacă un client ar fi cumpărat cantităţi mai mari de ţigarete, de regulă cel puţin un bax, acesta le-ar fi procurat fie direct de la liderul grupării de criminalitate organizată, fie prin intermediul celor două persoane.

„Din probele administrate a rezultat faptul că activitatea infracţională ar fi fost desfăşurată într-o manieră conspirată, participanţii evitând, în majoritatea cazurilor, utilizarea unor mijloace de comunicare. Întâlnirile ar fi fost stabilite în mod direct, iar predarea ţigaretelor provenite din contrabandă s-ar fi realizat, de regulă, în diferite locaţii din municipiul Sfântu Gheorghe, acestea fiind depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone", se mai specifică în sursa amintită.

Percheziţiile au dus la confiscarea a peste 64.000 de ţigarete

În urma percheziţiilor de la finele acestei săptămâni, au fost ridicate aproximativ 64.500 de ţigarete, 27.120 de lei, 6.000 de euro, un pistol cu aer comprimat, 15 butelii CO2, 65 de bile de cauciuc aferente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

„Procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita au dispus reţinerea a două persoane, membri ai grupului infracţional organizat. În ziua de 14 martie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Harghita a dispus arestarea preventivă a unei persoane, pentru o perioadă de 30 de zile, faţă de a doua persoană procurorii D.I.I.C.O.T. luând măsura controlului judiciar", se menţionează în comunicatul IGPR.

Potrivit sursei, acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, precum şi al poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Burebista" şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita.

Sursa: Agerpres

Etichete: perchezitii, diicot, contrabanda cu tigari,

Percheziții la ranch-ul lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Anchetatorii caută probe în dosarul abuzurilor sexuale
Mai mulți anchetatori locali au început marți percheziții la ranch-ul Zorro, proprietate a lui Jeffrey Epstein din statul New Mexico, în cadrul unei anchete redeschise privind acuzații că fete și femei ar fi fost abuzate sexual pe domeniul miliardarului.

Anchetatorii prahoveni efectuează, joi, 20 de percheziţii în patru judeţe, inclusiv la primării, într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân.

Poliţiştii şi procurorii au făcut peste 60 de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe, la administratorii unor societăţi comerciale.

Iranul dorește să încheie un acord de pace, spune Donald Trump, dar el nu este dispus să îl accepte în acest moment, pentru că, cităm, "termenii nu sunt suficient de buni".

Emoții la Los Angeles, unde, peste doar câteva ore, vom afla cine sunt marii câștigători ai Oscarurilor din acest an.

Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte duminică, în şedinţă, social-democraţii urmând să decidă dacă vor vota în Parlament bugetul pe 2026 şi dacă vor depune amendamente la proiect.

