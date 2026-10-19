Produsele Coca-Cola vor fi introduse treptat în cele 3.718 restaurante KFC din SUA până în primăvara anului 2027. Detaliile financiare ale acordului nu au fost făcute publice, transmite Reuters, citat de News.ro.

Decizia reprezintă o lovitură pentru PepsiCo, care încearcă să îşi redreseze vânzările de băuturi carbogazoase pe piaţa americană, în timp ce divizia de gustări se confruntă cu presiuni generate de preţurile ridicate şi de orientarea consumatorilor către produse mai sănătoase.

Parteneriatul dintre KFC şi PepsiCo datează din perioada în care producătorul de băuturi a achiziţionat lanţul de restaurante pentru a-şi extinde activitatea în industria alimentară. Deşi PepsiCo a separat KFC de propriile operaţiuni în 1997, compania a continuat să furnizeze băuturi restaurantelor deţinute de Yum Brands.

”Este o imagine nefavorabilă pentru PepsiCo atunci când pierde un partener de asemenea notorietate”, a declarat Jay Woods, strateg-şef pentru pieţe la Freedom Capital Markets, companie care deţine acţiuni Coca-Cola.

Schimbarea intervine într-un moment dificil pentru PepsiCo. Directorul general Ramon Laguarta a avertizat recent că redresarea creşterii şi a marjelor de profit durează mai mult decât se anticipase.

Compania se află şi sub presiunea investitorului activist Elliott Investment Management, care solicită vânzarea activelor cu performanţe slabe şi îmbunătăţirea rezultatelor operaţiunilor din America de Nord.

Schimbarea furnizorului de băuturi vizează exclusiv restaurantele KFC din Statele Unite, nu şi reţeaua internaţională a lanţului. PepsiCo a precizat că şi-a reînnoit acordurile de furnizare a băuturilor pentru restaurantele KFC International şi Taco Bell, contractul cu Taco Bell având o durată de zece ani.

PepsiCo continuă să furnizeze băuturi şi pentru lanţurile Subway, Jersey Mike's Subs şi Pizza Hut, în timp ce Coca-Cola are parteneriate de lungă durată cu McDonald's şi Wendy's.

Informaţia privind schimbarea furnizorului pentru restaurantele KFC din SUA a fost publicată iniţial de The Wall Street Journal.