Aceștia sunt acuzaţi de evaziune fiscală, în formă continuată, pe durata a cinci ani, cu un prejudiciu adus bugetului statului de peste 4,2 milioane de lei.

Şase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar anchetatorii au pus sechestru asupra a două case, şapte apartamente, zece terenuri şi asupra unor sume de bani aparţinând inculpaţilor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că procurori din cadrul instituţiei şi poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei au făcut, în 26 februarie, 62 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş şi Harghita, în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse de uz industrial.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate mai multe documente şi înscrisuri utile cauzei, precum şi sume de bani, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În fapt, se fac cercetări faţă de 21 de persoane care, în perioada 2021-2025, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au dispus în mod repetat evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor achiziţii de bunuri care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la două societăţi cu un comportament specific de tip „fantomă”, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Prin ordonanţa din 27 februarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a 6 persoane fizice, pentru evaziune fiscală, în formă continuată.

Faţă de cei şase inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 26 februarie a fost instituită măsura sechestrului asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare aparţinând suspecţilor, inculpaţilor şi părţilor responsabile civilmente, precum şi poprirea conturilor bancare, până la concurenţa sumei totale de 4.231.460,43 lei.

Sechestrul a fost aplicat efectiv asupra unor bunuri imobile (două case, şapte apartamente şi zece terenuri intra/extravilane), precum şi asupra sumelor de 89.000 lei şi 31.050 euro ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, a căror evaluare totală acoperă întinderea prejudiciului cauzat.

Sumele de bani urmează a fi virate în contul de recuperare prejudiciu, la solicitarea persoanelor acuzate de la care au fost ridicate.

Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale - Biroul Operaţiuni Speciale Bucureşti.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi a dispunerii măsurilor legale care se impun.