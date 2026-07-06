Compania Națională de Drumuri spune că una dintre cauzele probabile este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul autostrăzii și anunță lucrări de consolidare care vor dura aproximativ două luni. Până atunci, se circulă pe o singură bandă.

Pe o distanță de câțiva metri, asfaltul s-a lăsat, iar surparea a cuprins aproape în întregime prima bandă și s-a extins până spre mijlocul celei de-a doua. Șoferii mai pot circula acum doar pe o singură bandă, cu restricții de viteză.

Problemele nu se opresc însă la carosabil. Pe marginea autostrăzii, terenul a alunecat pe o distanță de aproape 50 de metri, iar, odată cu el, s-au deplasat și parapetele de protecție.

Corespondent Știrile ProTV: „Fisurile sunt adânci de câteva zeci de centimetri, iar structura drumului a fost grav afectată, astfel că această porțiune pare că o ia la vale”.

Drumul s-a surpat și în 2023, apoi din nou anul trecut. Constructorul a refăcut atunci fundația și asfaltul, însă degradările au reapărut.

Primele fisuri din acest an au fost observate la sfârșitul lunii mai, când au fost impuse și restricții pentru vehiculele grele. Între timp, însă, acestea s-au adâncit.

Potrivit Companiei Naționale de Drumuri, una dintre cauzele probabile ale surpării recente este infiltrarea apei pluviale în terasamentul autostrăzii. Apa ar fi pătruns sub carosabil, ar fi slăbit structura de susținere a drumului, iar, în timp, asfaltul a cedat.

Autoritățile spun că vor începe lucrări de consolidare și estimează că acestea vor dura aproximativ două luni. Traficul în zonă rămâne restricționat.Alin Șerbănescu, CNAIR: „La momentul respectiv, constructorul probabil că nu a luat în calcul situația apelor pluviale de acolo, ceea ce a dus la aceste infiltrații. Este posibil, de asemenea, să fi folosit niște pământuri la terasament neconforme. Noi sperăm că aceste lucrări vor fi o soluție permanentă, care nu va mai permite problemele pe care le vedem acum”.

După finalizarea lucrărilor, CNAIR anunță că va da în judecată constructorul, o asociere de firme din Austria și România, pentru a recupera costurile.

Întreaga autostradă Sebeș-Turda are aproape 70 de kilometri, iar lotul pe care a apărut surparea, lung de 16 kilometri, a costat peste 90 de milioane de euro, fără TVA.