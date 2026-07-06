Formular online pentru sesizarea problemelor din trenurile CFR Călători. Ce a pățit ministrul când a sunat la call center

Un formular online prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul a fost lansat de Ministerul Transporturilor, informaţiile urmând să fie centralizate timp de cel puţin două săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncţionalităţi şi stabilirea măsurilor necesare, a anunţat, luni, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

"În ultimele săptămâni, mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi scris despre problemele pe care le întâmpinaţi în călătoria cu trenul: aer condiţionat care nu funcţionează, întârzieri, lipsă de informaţii, condiţii de călătorie care nu sunt cele pe care le meritaţi. Ca să văd cum funcţionează sistemul şi din perspectiva unui călător obişnuit, am sunat şi eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători şi pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact aşa cum este şi să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancţiuni dacă sunt cazuri în se plăteşte mentenanţă care, în practică, nu se face", a menţionat ministrul, într-o postare pe Facebook.

”Vreau să vedem realitatea exact așa cum este”

Acesta a anunţat lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul.

"Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experienţă neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. De aceea vreau să vedem realitatea exact aşa cum este şi să aplicăm legea acolo unde există nereguli, inclusiv sancţiuni dacă sunt se plăteşte mentenanţă care, în practică, nu se face. Timp de cel puţin două săptămâni vom strânge date din toată ţara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme şi ce măsuri trebuie luate", a mai scris Miruţă.

Ministrul a publicat formularul pe pagina sa de Facebook menţionând totodată că prin intermediul acestuia pot fi semnalate problemele întâmpinate.