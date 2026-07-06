După susținerea probelor scrise și finalizarea corectării lucrărilor, rezultatele sunt publicate într-un sistem organizat la nivel național. Începând cu acest an, consultarea notelor se face exclusiv online, pe platformele oficiale ale Ministerului Educației, pe baza unui cod unic atribuit fiecărui candidat.

Unde apar rezultatele BAC

Rezultatele la Bacalaureat 2026 sunt afișate online, pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Notele nu mai apar cu numele elevilor, ci sunt publicate pe baza unui cod unic primit de fiecare candidat.

Rezultatele pot fi verificate pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro.

Site-ul este actualizat în ziua în care se afișează notele și arată rezultatele pentru fiecare probă scrisă.

Fiecare elev primește de la școală un cod unic. Cu acest cod se pot vedea rezultatele online.

Pentru a-ți verifica notele trebuie să:

1. Intri pe bacalaureat.edu.ro

2. Alegi județul

3. Introduci codul primit de la școală

4. Vezi notele afișate

Dacă vrei, poți căuta și manual codul în lista publicată pentru județul tău.

După ce introduci codul, vei vedea:

• notele de la fiecare probă scrisă

• media finală

• dacă ai promovat sau nu examenul

Dacă ai depus contestație, vor apărea și nota inițială și nota finală după corectare.

Dacă nu mai ai codul primit de la școală, trebuie să ceri ajutor la secretariatul liceului. Fără acest cod nu poți verifica rezultatele online.

Cum funcționează afișarea anonimizată

Rezultatele la Bacalaureat 2026 sunt publicate într-un format anonimizat, ceea ce înseamnă că identitatea elevilor este protejată. În locul numelui și prenumelui, fiecare candidat este identificat printr-un cod unic.

Sistemul este folosit pentru a respecta regulile de protecție a datelor personale și pentru a asigura un mod standardizat de afișare a rezultatelor la nivel național.

Codul unic este primit de fiecare elev înainte de prima probă scrisă și este distribuit individual, sub semnătură. Acesta devine cheia principală prin care candidatul își poate verifica notele, atât la afișarea inițială, cât și după contestații.

Alternative pentru verificarea notelor

Pentru a asigura transparența procesului, fiecare centru de examen afișează liste cu rezultatele candidaților. Aceste liste nu conțin nume, ci doar coduri și informații relevante despre examen.

În liste apar, de obicei, următoarele date:

• codul unic al candidatului

• liceul absolvit

• județul în care a fost susținut examenul

• promoția (curentă sau anterioară)

• forma de învățământ

• specializarea urmată

• notele obținute la fiecare probă scrisă

• media generală

• statutul candidatului (de exemplu „reușit”, „respins”, „neprezentat” sau „eliminat din examen”)

Formatul permite verificarea rezultatelor fără a expune informații personale, dar păstrează în același timp transparența procesului de evaluare.

Când se afișează notele

Pentru prima sesiune a Bacalaureatului, notele sunt afișate astfel:

• 7 iulie 2026 – se afișează rezultatele inițiale la probele scrise, până la ora 12:00

• 7 iulie 2026 (după-amiaza, 14:00–18:00) – elevii pot vizualiza lucrările și pot depune contestații

• 8–9 iulie 2026 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

• 9–10 iulie 2026 – sunt soluționate contestațiile

• 13 iulie 2026 – se afișează rezultatele finale, care includ eventualele modificări de note

Pentru candidații care susțin examenul în sesiunea de toamnă, calendarul este diferit:

• 14–21 iulie 2026 – perioada de înscriere

• 3–6 august 2026 – probele de competențe

• 10–13 august 2026 – probele scrise

• 24 august 2026 – afișarea rezultatelor finale

În ambele sesiuni, rezultatele sunt publicate inițial, apoi pot fi modificate după contestații. Diferența dintre notele inițiale și cele finale apare în urma reevaluării lucrărilor.