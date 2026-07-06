Aproape 300 de spații din Capitală, publice și private, își deschid porțile pentru oameni, în zilele caniculare sau în alte situații extreme.

71 de instituții publice și peste 200 de farmacii partenere au devenit adăposturi climatice, unde oamenii pot intra când se simt epuizați. De la muzee și teatre, toate spațiile incluse în rețea au lipit la intrare un sticker care îi anunță pe oameni că acolo se pot adăposti în zilele cu temperaturi extreme.

Corespondent Știrile ProTV: „Ne aflăm într-un spațiu istoric. În tipograful lui Tudor Arghezi. În zilele caniculare sau în alte situații extreme, oamenii pot intra aici gratuit pentru a se răcori, a bea un pahar cu apă sau pur și simplu pentru a se odihni timp de câteva minute.”

Marieta Mihăiță, muzeograf: „Avem apă și orice au nevoie pentru confortul lor corporal. Pot să rămână aici, în tipografie, care are o vârstă înaintată. Lucrurile au rămas așa cum au fost. Cărămida pe care o vedeți pe jos este chiar din timpul vieții lui Tudor Arghezi.”

Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă, unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație.

Bogdan Sabo, consilier general la PMB: „Noi, în momentul de față, suntem în zona de sud a Capitalei, în zona Eroii Revoluției. După cum puteți vedea, cu albastru deschis sunt instituții ale Primăriei Capitalei, dar avem și parteneri, sunt două rețele de farmacii. Tot pe site-ul București Rezilient avem, cu albastru închis, rețeaua de cișmele.”

În unele dintre aceste spații, vizitatorii găsesc inclusiv toalete și truse de prim ajutor. Spre deosebire de alte măsuri temporare, aceste adăposturi sunt permanente.

Gabriela Dinu, consilier general la PMB: „Ne dorim să mergem către cât mai mulți privați care vor să se înroleze în această rețea. Vrem ca, într-un an de zile, un astfel de centru climatic să existe la fiecare 10 minute de fiecare casă. Inspirația ne-a venit de la Barcelona, unde există peste 500 de adăposturi climatice.”

Spațiile funcționează în programul obișnuit al fiecărei instituții. Autoritățile spun că astfel de adăposturi climatice sunt tot mai importante, pe măsură ce schimbările climatice aduc veri fierbinți, furtuni violente și episoade de ger extrem în sezonul rece.