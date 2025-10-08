O întreagă localitate este amenințată de o viitură. Casele de la margine sunt deja afectate

Plouă necontenit de marți seară și la Tariverde, în județul Constanța. Multe străzi și gospodării sunt pline de apă. De teama viiturii, oamenii și-au pus animalele la adăpost.

Corespondent Știrile ProTV: „Plouă neîntrerupt încă de marți seară și au căzut cantități record de 140 de litri pe metrul pătrat de apă.

Mai grav este că un sat, care are undeva la 100 de gospodării, este amenințat de o viitură care coboară de pe câmp.

Deja casele care se află la intrarea în sat sunt afectate. Apa a intrat în curțile oamenilor, a pătruns în beciuri și amenință să crească în continuare nivelul ei. Șoselele și străzile din această localitate sunt pline de apă. Practic, șuvoaiele au format lacuri întinse. În satul respectiv se intervine încă de miercuri dimineață.

Pompierii încearcă să rezolve problemele acolo unde situația o impune. Autopompele lucrează neîntrerupt undeva în centrul satului, pentru că sunt situații în care oamenii au sunat la numărul de urgență 112 și au anunțat că au nevoie de ajutor. Primarul a transmis un mesaj localnicilor și i-a îndrumat să nu iasă din casă în următoarele ore, pentru că intensificările vor continua, vântul va crește în intensitate și va ploua torențial și în orele următoare.”

