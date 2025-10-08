O întreagă localitate este amenințată de o viitură. Casele de la margine sunt deja afectate

Stiri actuale
08-10-2025 | 13:44
Ploi Constanța
Pro Tv

Plouă necontenit de marți seară și la Tariverde, în județul Constanța. Multe străzi și gospodării sunt pline de apă. De teama viiturii, oamenii și-au pus animalele la adăpost.

autor
Ilknur Pintilie

Corespondent Știrile ProTV: „Plouă neîntrerupt încă de marți seară și au căzut cantități record de 140 de litri pe metrul pătrat de apă.

Mai grav este că un sat, care are undeva la 100 de gospodării, este amenințat de o viitură care coboară de pe câmp.

Deja casele care se află la intrarea în sat sunt afectate. Apa a intrat în curțile oamenilor, a pătruns în beciuri și amenință să crească în continuare nivelul ei. Șoselele și străzile din această localitate sunt pline de apă. Practic, șuvoaiele au format lacuri întinse. În satul respectiv se intervine încă de miercuri dimineață.

Pompierii încearcă să rezolve problemele acolo unde situația o impune. Autopompele lucrează neîntrerupt undeva în centrul satului, pentru că sunt situații în care oamenii au sunat la numărul de urgență 112 și au anunțat că au nevoie de ajutor. Primarul a transmis un mesaj localnicilor și i-a îndrumat să nu iasă din casă în următoarele ore, pentru că intensificările vor continua, vântul va crește în intensitate și va ploua torențial și în orele următoare.”

Citește și
ploaie capac canal
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
O ursoaică cu doi pui creează panică într-un sat din Mureș. Localnicii se plâng de atacuri tot mai dese. „Mi-a rupt gardul”

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, ploi, adapost, vreme,

Dată publicare: 08-10-2025 13:43

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Stiri actuale
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

Cod roșu de ploi în București. Debitul din canalizare, comparabil cu cel al Prutului. Zeci de intervenții ale ISU
Stiri actuale
Cod roșu de ploi în București. Debitul din canalizare, comparabil cu cel al Prutului. Zeci de intervenții ale ISU

ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat în ultimele 24 de ore, în urma fenomenelor meteo, 41 de intervenţii în Bucureşti şi 21 de intervenţii în judeţul Ilfov, pe durata codurilor meteorologice.

Câți elevi stau acasă din cauza Codului roșu de ploi abundente. Școlile vor fi închise în București și cinci județe
Stiri actuale
Câți elevi stau acasă din cauza Codului roșu de ploi abundente. Școlile vor fi închise în București și cinci județe

Codul roșu de ploi abundente, valabil de la ora 21, închide miercuri școlile și grădinițele din București și cinci județe. Peste 550.000 de elevi vor sta acasă, iar cursurile se pot organiza online, la decizia școlii.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
Stiri Stiinta
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost câștigat de Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea materialelor metal-organice (MOF), cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28