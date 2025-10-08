Ploile torențiale fac pagube în Constanța. Autoritățile au făcut baraje din nisip și mai multe străzi au fost inundate

Încă de marți, localnicii au ridicat baraje din saci cu nisip. Mașinile Jandarmeriei au transmis mesaje prin care îi sfătuiesc pe oameni să rămână în case.

Ploaia abundentă de marți noapte a inundat un apartament aflat la parterul unui bloc din Lazu. Pompierii au intervenit. De astfel, pe multe străzi din Constanța sunt baraje din saci de nisip care să oprească apele. Și în localitatea Valu lui Traian oamenii s-au pregătit.

Transport public blocat

O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.

ISU Constanţa intervine, miercuri, după ce a fost semnalată o maşină luată de viitură, între Ţepeş Vodă şi N. Bălcescu, cu o persoană blocată pe capotă.

„Echipele Primăriei Constanţa, RAJA şi Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale. Intervenţiile continuă şi în această dimineaţă”, au transmis oficialii Primăriei Constanţa.

Saci de nisipi amplasați de autorități

Corespondent Știrile PRO TV: „Se lucrează în ploaie, iar sacii cu nisip se umplu fără oprire. Până acum au fost aduse peste 125 de tone de nisip.”

Anamaria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „În această zonă se prognozează precipitații însemnate cantitativ, peste 100 de litri pe metru pătrat, 125 de litri pe metru pătrat. Debitele râurilor vor crește și există riscul că acestea să provoace efecte severe”.

Bărbat: „Ultima oară când a fost o apă la 30 de litri, aveam apa la genunchi.”

Femeie: „Este o zonă un pic mai joasă și noi sperăm să nu fie niciun fel de problemă, să fie mai multă zarvă decât realitate”.

Mașinile Jandarmeriei au avertizat apropierea codului roșu.

Corina Mihailov, gruparea de jandarmi Constanța: „Rulează un mesaj special prin care îndemnăm cetățenii să evite deplasările."

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a cerut întăriri.

Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „Colegii de la ISU Suceava și ISU Botoșani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 mototpompe, patru autocamioane, două microbuze și de asemenea două autospeciale de muncă operativă”.

Marți, elevii din Constanța au fost trimiși acasă mai devreme de la școală. În mod excepțional programul s-a terminat la 16 și 30 de minute.

În județul Ialomița au fost trimiși pompieri din Cluj și Mureș.

Locuitorii din Galați, anunțați că trebuie să evacueze locuinețele

Corespondent Știrile PRO TV: „În localitățile din județul Galați care au fost lovite de inundații în anii trecuți, oamenii au fost anunțați și de această dată că trebuie să fie pregătiți pentru evacuări.”

Pe o stradă din Galați, din cauza ploilor, asfaltul s-a surpat sub greutatea unor autoturisme.

