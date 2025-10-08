Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

08-10-2025 | 08:50
România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

autor
Ștefan Maleș,  Valentin Baciu,  Valentina Neagu

Mai multe străzi de la periferia Bucureștiului s-au inundat și autoritățile au intervenit. Meteorologii se așteaptă la precipitații record, de până la 140 de litri pe metru pătrat.
Populația a fost avertizată prin mesaje RO-ALERT și este sfătuită să evite deplasările care nu sunt necesare.

În localitățile din jurul Bucureștiului, străzile s-au umplut de apă.

Corespondent PROV: „În Popești-Leordeni s-au acumulat cantități mari de apă. Pe această stradă a plouat atât de tare încât carosabilul s-a transformat într-un mic lac. În această zonă apa trece de gleznă.” (...)

„Tot în Popești-Leordeni, dar pe o altă stradă, apa a ajuns la nivelul bordurii. Oamenii din zonă s-au pregătit și și-au pus în fața curții acești saci cu nisip.”

Intervențiile au fost punctuale

A plouat fără oprire aproape toată noaptea. Mașinile de intervenție abia au făcut față.

Corespondent PROV: „Ca să vă dați seama cât de mult a plouat în această zonă, toată această apă s-a strâns în doar jumătate de oră.”

Reporter: Cum e vremea asta pentru tine?

Trecător: „Prea multă ploaie.”

Șoferii nevoiți să iasă în trafic au circulat cu dificultate.

Corespondent PROV: „Mașinile traversează cu dificultate pe aceste străzi, devenite peste noapte fluvii.”

Aceeași situație s-a întâlnit și în Pantelimon.

Corespondent PROV: „Străzile sunt inundate, iar sistemul de canalizare nu mai face față. Puteți vedea capacele cum plutesc. Oamenii au cerut intervenția autorităților de teamă ca apa să nu le intre în casă.”

Localnici: „Tot timpul sunt probleme. De câte ori plouă, sunt probleme.”
„A ajuns până la prima treaptă. Am văzut mai devreme un canal, nu face față? - E înfundat și nu face față.”

Irinel Precup, inspector-șef ISU București-Ilfov: „Intervențiile au fost punctuale, ca să nu se ajungă în zonele locuibile.”

Sistemele de canalizare din Capitală au funcționat la capacitate maximă. Însă, în multe zone, s-a acumulat apă pe carosabil. Compania Apa Nova a suplimentat echipele din teren cu peste 500 de specialiști.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Suntem cu motopompele în pasajele și tunelurile din București, vrem să nu avem acumulări mari de apă, pentru că urmează o zi complicată.”

Activitatea este coordonată de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență. Capitala și județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița rămân sub cod roșu de ploi torențiale până la ora 15:00.

O cadă de apă pe metru pătrat

Fenomenul meteo botezat Barbara de Serviciul Meteorologic din Italia este vinovat pentru aceste precipitații. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu cod roșu pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.

Monica Ioniță, climatolog: „140 L/m² este mult, mult mai mult pentru București. Acest lucru poate fi, aș spune, un pic catastrofal, pentru că este un oraș foarte urbanizat. Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului să aibă infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”

Corespondent PROV: „Haideți să încercăm să înțelegem ce înseamnă, de fapt, ploile torențiale. Săptămâna trecută am avut căderi de apă de 70 L/m² și mai multe străzi din București au fost inundate. De această dată, meteorologii au prognozat un debit dublu, adică 140 de litri pe metru pătrat, care este o cantitate imensă de apă. Dacă ne gândim că într-o cadă obișnuită încap circa 150 de litri, atunci imaginați-vă câte o cadă de apă pe fiecare metru pătrat. Sau, de exemplu, dacă aveți o curte de 100 m², în total se adună 14.000 de litri, adică 14 tone de apă care trebuie să se scurgă sau să fie gestionate de canalizare. Ori, mai simplu, dacă ne imaginăm că apa nu se poate scurge nicăieri și ar rămâne pe șosea, ar avea o adâncime de 14 centimetri, adică ne-ar trece de glezne. Tocmai de aceea, codul roșu emis de meteorologi este justificat: volumele de apă prognozate depășesc capacitatea de preluare a sistemelor de canalizare și a cursurilor mici de apă, ceea ce face ca riscul de inundații severe să fie extrem de ridicat.

Dată publicare: 08-10-2025 08:42

