O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

18-10-2025 | 07:52
A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Alexia Banu

Între timp, noi posibile indicii îi pot conduce pe anchetatori la un răspuns cu privire la cauza tragediei. Unii oameni susțin că angajații unei alte firme ar fi rupt sigiliul robinetului de gaz. Administratoarea blocului a fost dusă la audieri.

Locatarii blocurilor cel mai puțin afectate au putut intra aseară în locuințe să-și recupereze actele, bunurile de valoare sau chiar animalele. Apoi, s-au îndreptat spre hoteluri sau spre casele rudelor.

Bărbat: „Am un animal de companie în blocul cu probleme. Dacă mă lasă să mi-l iau, sau să mi- l aducă cineva.”

Femeie: „Pisica şi atât, pisica.”

Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Bătrân: „Două pisici în geamantan, am venit de la Brașov pentru pisici”

Unii oameni s-au oprit la centrul de ajutor amenajat în curtea liceului, unde au primit apă și mâncare caldă.

În ajutor au sărit și alți simpli cetățeni.

Reporter: Cu ce aţi venit?

Femei: „Hăinuţe, o pereche de încălţări, să sperăm că găsim pentru copilaşi.”

Între timp, apar noi posibile indicii, care ar putea să clarifice cauzele exploziei.

Mărturie cheie

Unul dintre oamenii evacuați susține că, după intervenția celor de la Distrigaz Sud Rețele, a fost chemată o altă firmă specializată. Angajații ar fi apucat să rupă sigiliul pus inițial, pentru a face verificări, dar, între timp, nu s-ar fi înțeles la preț cu locatarii.

Locatar: „Au zis că ne costă 2.700 de lei să verifice coloanele şi dacă e în regulă să ne dea drumul. Când a ajuns domnul nu a mai fost atât, şi bineînţeles că nu am fost de acord. Nu, atunci dacă nu facem asta, eu vă închid gazul şi plec. A lăsat sigilul rupt că dânsul l-a rupt, a închis gazul şi a plecat”

Iar autoritățile continuă să caute răspunsuri.

Corespondent PROTV: „Administratora blocului a fost audiata, la Direcția de investigații criminale câteva ore bune. Polițiștii au încercat să afle de la ea toate detaliile despre eveniment, detalii care să i ajute să afle cum s a ajuns la această explozie.”

100 de jandarmi au rămas, peste noapte, în zona în care a avut loc deflagrația, pentru a se asigura că nimeni nu depășește perimetrul de siguranță.

„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna". Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova

Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.

Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit"
Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit”

De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5"
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova. Cronologia evenimentelor până la tragedie
Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova. Cronologia evenimentelor până la tragedie

Sigiliul aplicat de echipa de intervenție după închiderea gazelor la blocul din Rahova unde s-a produs explozia a fost rupt, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.  

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5"
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii". Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

