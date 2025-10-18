O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Între timp, noi posibile indicii îi pot conduce pe anchetatori la un răspuns cu privire la cauza tragediei. Unii oameni susțin că angajații unei alte firme ar fi rupt sigiliul robinetului de gaz. Administratoarea blocului a fost dusă la audieri.

Locatarii blocurilor cel mai puțin afectate au putut intra aseară în locuințe să-și recupereze actele, bunurile de valoare sau chiar animalele. Apoi, s-au îndreptat spre hoteluri sau spre casele rudelor.

Bărbat: „Am un animal de companie în blocul cu probleme. Dacă mă lasă să mi-l iau, sau să mi- l aducă cineva.”

Femeie: „Pisica şi atât, pisica.”

Bătrân: „Două pisici în geamantan, am venit de la Brașov pentru pisici”

Unii oameni s-au oprit la centrul de ajutor amenajat în curtea liceului, unde au primit apă și mâncare caldă.

În ajutor au sărit și alți simpli cetățeni.

Reporter: Cu ce aţi venit?

Femei: „Hăinuţe, o pereche de încălţări, să sperăm că găsim pentru copilaşi.”

Între timp, apar noi posibile indicii, care ar putea să clarifice cauzele exploziei.

Mărturie cheie

Unul dintre oamenii evacuați susține că, după intervenția celor de la Distrigaz Sud Rețele, a fost chemată o altă firmă specializată. Angajații ar fi apucat să rupă sigiliul pus inițial, pentru a face verificări, dar, între timp, nu s-ar fi înțeles la preț cu locatarii.

Locatar: „Au zis că ne costă 2.700 de lei să verifice coloanele şi dacă e în regulă să ne dea drumul. Când a ajuns domnul nu a mai fost atât, şi bineînţeles că nu am fost de acord. Nu, atunci dacă nu facem asta, eu vă închid gazul şi plec. A lăsat sigilul rupt că dânsul l-a rupt, a închis gazul şi a plecat”

Iar autoritățile continuă să caute răspunsuri.

Corespondent PROTV: „Administratora blocului a fost audiata, la Direcția de investigații criminale câteva ore bune. Polițiștii au încercat să afle de la ea toate detaliile despre eveniment, detalii care să i ajute să afle cum s a ajuns la această explozie.”

100 de jandarmi au rămas, peste noapte, în zona în care a avut loc deflagrația, pentru a se asigura că nimeni nu depășește perimetrul de siguranță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













