„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova

Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Peste 300 de pompieri și zeci de echipaje, de la SMURD și ambulanță, au făcut tot ce a fost omenește posibil să ajute victimele.

Ultima intervenție a salvatorilor s-a încheiat după lăsarea serii, odată cu recuperarea trupului neînsuflețit al tinerei care urma să devină mamă.

Explozia a avut loc la or 09:08, într-un bloc cu 8 etaje de pe Calea Rahovei.

Locatar: „Locuiam acolo la bloc, a explodat. Nu știu, de ieri au oprit gazele pentru că s-a întamplat ceva, a ieșit fum că a ars un cablu. Am copilul acolo, la etajul 7, s-a dus plafonul și a ajuns la etajul 5. Inițial am crezut că s-a prăbușit până jos, dar a rămas, dar copilul a rămas, mi-a făcut cu mâna, am strigat să mă lase să-l recuperez”.

Deflagrația a distrus etajele 5 și 6 însă și etajul 7 a fost afectat. Planșeele s-au prăbușit, pereții imobilului au fost spulberați de suflu, iar geamurile s-au făcut țandări, inclusiv la blocurile din jur.

La ora 09:15 a fost activat Planul Roșu de intervenție. 300 de pompieri, 21 de autospeciale și 30 de ambulanțe și echipaje SMURD interveneau la fața locului. Accesul în zonă a fost restricționat, iar circulația a fost oprită.

Locatar: „Am văzut o femeie care făcea cu mâna și încă cineva mai era în aceeași încăpere... e un dezastru total”.

Cei care au trait pe viu deflagratia povestesc ca tragedia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, semnalată încă de joi.

Locatar: A făcut un scurt în bloc, au venit și au plecat.

Reporter: Nu au făcut nimic, nu au oprit?

Locatar: Nu, și a sărit în aer acum tot blocul, a sărit în aer.

Există temeri că blocul se poate prăbuși, iar peste 100 de locatari au fost evacuați. În timp ce clădirea arată de parcă ar fi fost lovită de o rachetă, de jur împrejur sunt mormane de moloz, ca după un bombardament.

Echipele de căutare-salvare au stabilit ca 3 persoane au murit, intre care și o tânără însărcinată, prinsă sub dărâmături. O altă femeie ar fi căzut în gol un etaj, după ce s-au sfărâmat planșeele.

Pompierii au intervenit din exterior în interior, cu ajutorilor autospecialelor de lucru la înălțime. Căutările s-au încheiat în jurul orei 15, dar trupul neînsuflețit al femeii însărcinate a fost recuperat după lăsarea întunericului.

Irinel Precup, inspector-șef ISU București: „A fost scoasă și ultima victimă. Am avut nevoie de utilaje specializate pentru a scoate și ultima victimă de la etajul 6, nu mai sunt victime în interiorul construcției s-a acționat în ambele părți. Din interior au acționat colegii mei, iar din exterior am coordonat eu acțiunea de răspuns”.

Președintele Nicușor Dan a menționat, într-o postare pe o rețea de socializare, „neglijența și deciziile iresponsabile” - fără de care dezastrul ar fi putut prevenit. Și a transmis că toți cei vinovați pentru această tragedie trebuie să-și asume responsabilitatea.

Pe de altă parte, Parchetul de pe lângă judecătoria Sectorului 5 a deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă urmată de dezastru.

