Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit”

17-10-2025 | 19:43
De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Daniel Nițoiu,  Valentina Neagu

Locatarii semnalaseră o scurgere de gaze și acuză că nu s-a intervenit corespunzător. La rândul lor, reprezentanții companiei Distrigaz Sud Rețele susțin că tocmai cineva din bloc ar fi responsabil, pentru că ar fi deschis robinetul de gaze sigilat ieri de echipele de intervenție.

Locatară: „De ieri gazele sunt oprite, domnule! Și dimineață a mirosit, și azi-noapte, că am lăsat geamurile și ușile deschise, că am ajuns la două de la muncă. Nu era normal să meargă la fiecare la ușă și să zică: vedeți, verificați dacă aveți gazele deschise, dacă sunt acumulări de gaze?

Într-un comunicat, compania Distrigaz Sud Rețele a precizat că o echipă de intervenție a detectat încă de joi dimineață o acumulare de gaze pe casa scării și că a sigilat robinetul de gaze la ora 9 și 18 minute.

Pompierii spun însă că tot joi ei au închis gazele, înainte să ajungă echipa Distrigaz.

explozie bloc rahova
Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Bilanțul victimelor | FOTO

Raed Arafat, șeful DSU: „Acest proces-verbal arată că pompierii au fost acolo și arată că ei au închis alimentarea cu gaze până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, ei au păstrat-o închisă.”

În finalul comunicatului, cei de la compania de alimentare cu gaze par să dea vina pe locatari.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp au ajuns și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.”, se arată în comunicat. 

La rândul lor, locatarii insistă că echipele de la gaze ajunseseră acolo înainte să se producă deflagrația.

Locatar: „De două zile stăm la noi la bloc, domnule! Miroase a gaze, foarte bine, luați măsuri! Azi dimineață erau cu mașina în fața blocului. Au oprit gazele, zic ei. Păi dacă le-ați oprit, de unde a bubuit?

O altă locatară s-a plâns încă de joi, pe o rețea de socializare, că echipele de la gaze ar fi plecat, deși senzorii de pe scara blocului încă sunau.

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie a trimis o echipă de control la Distrigaz Sud Rețele, pentru a verifica cum și dacă s-a intervenit în această situație dramatică.

Corespondent Știrile ProTV: „O armată de polițiști criminaliști cercetează întreaga zonă. Se strâng probe. Se așteaptă expertize tehnice. Un pas important este identificarea tuturor celor implicați, de la administratorul blocului până la membrii echipei Distrigaz care a sigilat robinetul. Toți vor fi audiați, inclusiv locatarii din bloc. După ce vor avea și expertiza specialiștilor despre cum s-a produs deflagrația, abia atunci cercetarea, care este acum in rem, se va îndrepta împotriva unei persoane. Dosarul a fost deschis pentru infracțiunea de distrugere urmată de dezastru, pedepsită de Codul Penal cu închisoarea de la 7 la 15 ani.”

Etichete: ancheta, procurori, explozie, Curtea de Apel Bucuresti, rahova,

Dată publicare: 17-10-2025 19:43

