Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.

Doar 17% (1,7 mil.) dintre locuinţele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Doar 30% dintre locuinţele din Regiunea Bucureşti–Ilfov sunt protejate printr-o poliţă facultativă (aici se şi plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuinţă de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuinţe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creştere cu 9% faţă de 2023.

Explozie devastatoare într-un bloc din Rahova

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

Unii sunt acum în stare critică. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Peste 300 de pompieri și zeci de echipaje de la SMURD și Ambulanță au făcut tot ce a fost omenește posibil să ajute victimele. Sute de persoane au fost evacuate. Blocul se poate prăbuși în orice moment.

Explozia a avut loc la 9 și 8 minute, într-un bloc cu 8 etaje, de pe Calea Rahovei.

Locatar: „Locuiam acolo, la blocul unde a explodat. De ieri au oprit gazele pentru că s-a întâmplat ceva, a ieșit fum, că a ars un cablu. Am copilul acolo. La etajul 7 s-a dus plafonul și a ajuns la etajul 5... inițial am crezut că s-a prăbușit până jos, dar a rămas... copilul a rămas... mi-a făcut cu mâna, am strigat să mă lase să-l recuperez.”

Cum funcţionează sistemul de asigurări de locuinţe în România

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuinţe care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD.

Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcţie de specificul fiecărei locuinţe şi de nevoile individuale ale clienţilor. De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluţii în cazul unor urgenţe – prin intervenţia unor specialişti atunci când situaţia o impune (avarii ale instalaţiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperişului, sistemelor/elementelor de acces în locuinţă etc.).

