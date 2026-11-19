În decembrie 2025, Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la 9 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fiind găsit vinovat după ce în iulie 2024 şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti, potrivit Agerpres.

Deşi decizia era definitivă, avocaţii lui Wiz Khalifa au introdus mai multe căi extraordinare de atac la Curtea de Apel Constanţa, Tribunalul Constanţa şi Curtea de Apel Bucureşti.

Instanţele din Constanţa i-au respins pe rând cererile de anulare a condamnării (februarie - Curtea de Apel Constanţa, contestaţie în anulare; mai - Curtea de Apel Constanţa, contestaţie la executare; iunie - Tribunalul Constanţa, revizuire).

Rapperul a avut mai mult noroc la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care, în primă fază, i-a anulat condamnarea şi, la rejudecarea apelului, a decis joi ca rapperul să achite o amendă penală de 9.600 de lei, decizia fiind definitivă.

Pe 14 iulie 2024, Wiz Khalifa a fost ridicat de poliţişti după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.

Ulterior, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc, însă a fost lăsat liber şi a plecat din România.

Cameron Jibril Thomaz (născut pe 8 septembrie 1987), cu numele de scenă Wiz Khalifa, este un cunoscut rapper, cântăreţ, textier şi actor american.