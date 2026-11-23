La locul solicitării, specialiştii pirotehnicieni au executat operaţiuni specifice de cercetare, identificare şi asanare a terenului, pe o suprafaţă de aproximativ 10 metri pătraţi, fiind identificată o bombă de aviaţie exploziv-brizantă, de provenienţă germană, cu o greutate de 50 de kilograme, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţe (ISU) Iaşi, conform Agerpres.

„Descoperirea evidenţiază pericolul pe care îl reprezintă muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, chiar şi după trecerea mai multor decenii. Aceste elemente pot prezenta un risc major pentru viaţa şi integritatea persoanelor, în special atunci când sunt descoperite în timpul lucrărilor de construcţii, excavare sau amenajare a terenurilor", transmite ISU Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.

Muniţia neexplodată îşi păstrează caracterul periculos chiar şi după zeci de ani, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

„Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. ISU Iaşi recomandă tuturor persoanelor care desfăşoară lucrări de săpătură, construcţii sau amenajări de teren să manifeste maximă prudenţă şi să anunţe imediat autorităţile în cazul descoperirii unor obiecte care ar putea reprezenta muniţie neexplodată", a precizat Georgică Onofreiasa.