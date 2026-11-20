În judeţul Iaşi a fost lansată campania "Adoptă un bunic de Crăciun", prin care persoanele în vârstă, singure și cu venituri mici sunt încurajate să ceară ajutor de sărbători şi desigur să-l primească. Organizatorii caută acum bunicii care au nevoie de sprijin.

"Adoptă un bunic de Crăciun!" este invitația lansată de Clubul Pensionarilor din orașul Târgu Frumos, din judeţul Iași, care îşi propune să ajungă la bătrânii cu pensii mici, care poartă cu mâhnire povara singurătății.

Ionela Simireanu, coordonatoarea proiectului umanitar: ”Majoritatea dumnealor, pentru că au demnitate, nu cer ajutor. Și pe principiul că după ușa s-ar putea să fie un om care are nevoie, dar nu cere, lansăm această inițiativă de a veni în întâmpinarea dumnealor. Le aducem un gând frumos, ceva drag și să le îndeplinim poate o dorință pe care niciodată nu au reușit să și-o satisfacă”.

Pentru vârstnici, adesea cel mai valoros cadou poate fi sentimentul că nu sunt uitați. Inițiatorii campaniei își doresc să implice în special tânăra generație în acest demers. Până atunci, două doamne, foste cadre didactice, sunt deja voluntare în campanie.

Femeie: ”Sunt o persoană activă și îmi doresc colaborarea celor din jur și comunicarea cu cei din jur. Ai nevoie de cineva care să te ajute? eu o să spun prezent. Aceasta este dorința noastră, de a-i ajuta pe cei singuri, și cu o vorbă bună și ajutorul acesta de a plăti o factură”.

Cei care vor dori să se implice în campanie, vor oferi cadoul personal, în săptămâna dinaintea Crăciunului.

Fiecare voluntar va alege un dar potrivit pentru persoana aleasă, şi va oferi în primul rând o experiență de suflet bunicului adoptat. Poate fi vorba inclusiv despre o ieșire la muzeu, o plimbare prin parc sau un popas la o ceainărie.

Astfel, comunitatea îi va include pe vârstnici în atmosfera caldă a sărbătorilor.