Atacul asupra livratorului a fost surprins de un martor care a filmat totul. În imagini vedem cum un individ îl lovește cu pumnii și picioarele pe livratorul asiatic, îl umilește și îi aruncă telefonul mobil.

La final, distruge una dintre oglinzile mopedului cu care bărbatul livra comenzile. Victima nu ripostează și chiar încearcă să scape și să se îndepărteze de atacator. Este ajutată de un șofer, care încearcă să îl calmeze pe individul recalcitrant.

După ce a surprins scena violentă, martorul a sunat la 112 și a chemat poliția.

Deși a fost agresat și s-a ales cu bunurile distruse, cetățeanul străin nu a depus, până acum, plângere, spun polițiștii.

Oamenii legii l-au identificat la scurt timp pe suspect, un bărbat de 43 de ani, care ar fi fost sub influența alcoolului.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere, iar ancheta continuă în acest caz. Dacă va fi găsit vinovat, riscă amendă sau până la trei ani de închisoare.