Cinci surse au confirmat publicației că Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat (OIG) a deschis o anchetă oficială care o vizează pe Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, precum și activitatea Ambasadei SUA de la Atena, relatează Daily Mail.

Ce acuzații grave i se aduc

Potrivit a trei surse, anchetatorii verifică acuzații privind un posibil consum de substanțe, utilizarea unor avioane și elicoptere private, relația apropiată cu o companie din domeniul energiei și construcțiilor, acceptarea unor cadouri necorespunzătoare și alte aspecte.

Ancheta vine după o serie de materiale publicate de Daily Mail despre stilul de viață extravagant al lui Guilfoyle, inclusiv călătorii de lux, petreceri la care ar fi participat miliardari și vedete pop din Grecia, un fotograf personal, solicitări de șampanie, o notă de plată neachitată la un restaurant, lucrări la reședința ambasadoarei și legături strânse cu lobbyistul din energie Christos Marafatsos.

Mesajele obținute de Wall Street Journal arată, de asemenea, că Guilfoyle i-ar fi cerut lui Eric Deters, un donator al lui Donald Trump, să îi plătească o factură American Express în valoare de 100.000 de dolari, înainte de confirmarea sa ca ambasadoare. Deters susține că nu a transferat banii, iar avocatul lui Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor.

Potrivit unor surse din Grecia citate de Daily Mail, ancheta oficială a fost deschisă după ce plângerile interne din cadrul ambasadei au ajuns într-un punct critic.

„Dacă primești suficiente plângeri, deschizi o anchetă. Așa funcționează lucrurile”, a explicat o sursă familiarizată cu plângerile. „Sper că asta o va trezi la realitate.”

Avocatul lui Guilfoyle, Jesse Binnall, a refuzat anterior să comenteze ancheta, spunând pentru Daily Mail că ambasadoarea nu face comentarii despre „chestiuni interne”, aceasta fiind politica standard.

„Orice insinuare privind comiterea unei fapte ilicite de către ambasador este nefondată”, a adăugat el, îndrumând publicația către Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat.

Binnall a precizat, de asemenea, că „nu sunt purtătorul de cuvânt al doamnei Guilfoyle”.

Acuzații privind climatul de la ambasadă

În cadrul misiunii diplomatice americane de la Atena, sursele descriu un climat de lucru „toxic”.

„Când ești o persoană numită în funcție politică, așa cum este ea, trebuie să faci tot ce-ți stă în putință pentru a-ți îndeplini atribuțiile în cadrul sistemului, iar ea face exact opusul”, a declarat pentru Daily Mail o sursă familiarizată cu ancheta și cu comportamentul ambasadoarei.

Surse din Grecia susțin că Guilfoyle ar fi avut izbucniri la locul de muncă și că și-ar fi amenințat subordonații cu concedierea imediată.

În mai multe rânduri, Guilfoyle ar fi folosit în fața angajaților ambasadei o amenințare devenită, potrivit surselor, cunoscută: „Fă naibii treaba asta sau ești concediat, la naiba!”

Mai multe surse care susțin că au informații directe despre situație au relatat un incident petrecut recent, în timpul verii, în Mykonos.

„Guilfoyle bea la ora patru dimineața; l-a sunat pe agentul ei de securitate, Vasili, un bărbat în vârstă, care, evident, dormea și nu i-a răspuns. A doua zi, l-a retrogradat.”

Potrivit surselor, solicitarea ambasadoarei ar fi fost să i se aducă mai multe cuburi de gheață.

Agentul responsabil de securitate ar fi fost ulterior mutat într-o mașină de escortă. Alți doi șoferi, Petros și Dimitris, ar fi fost, de asemenea, retrogradați pentru că lui Guilfoyle nu i-ar fi plăcut modul în care aceștia „au virat la stânga” susțin două surse citate de Daily Mail.

Diplomați familiarizați cu activitatea ambasadei afirmă că șoferii sunt instruiți în Statele Unite și sunt plătiți de Ambasada SUA, din bani publici.

Sursele au relatat și despre întâlniri la ambasadă cu reprezentanți ai Poliției Elene și cu toți cei 16 membri ai echipei de securitate a ambasadoarei, organizate pe fondul „fluctuația personalului” și al „abuzului verbal” pe care aceștia susțin că l-ar fi experimentat din partea lui Guilfoyle.

Dispută privind renovarea reședinței ambasadoarei

Schimbările de personal nu s-ar fi limitat la echipa de securitate. În timpul iernii, două surse apropiate de Guilfoyle susțin că ambasadoarea a concediat-o pe responsabila cu problemele de etică, Ann-Marie Everitt, în urma unei dispute privind finanțarea renovărilor reședinței ambasadoarei.

Potrivit surselor, reședința Jefferson ar fi fost renovată, inclusiv întregul etaj superior și băile, cu bani privați strânși de la greci înstăriți.

Everitt nu a răspuns imediat solicitării de a comenta situația.

Congresmeni americani cer verificarea conduitei ambasadoarei

Mai mulți democrați din Congres ridică, de asemenea, semne de întrebare cu privire la comportamentul lui Guilfoyle și cer Departamentului de Stat să verifice acuzațiile.

În solicitările adresate secretarului de stat Marco Rubio, parlamentarii cer verificarea unor posibile abuzuri de autoritate, inclusiv promovarea unor proiecte energetice legate de companii private, accesul oferit lui Christos Marafatsos, un lobbyist înregistrat, la întâlniri diplomatice de nivel înalt și acceptarea unor călătorii cu aeronave private.

Senatorul Jeanne Shaheen și congresmenul Gregory Meeks au cerut public Departamentului de Stat să investigheze conduita ambasadoarei și eventualele conflicte de interese.

Parlamentarii solicită, între altele, registrele întâlnirilor, declarațiile financiare ale ambasadoarei și documentele privind autorizarea zborurilor.

Guilfoyle, alături de Rubio la Atena

În ciuda presiunilor pentru o anchetă amplă, Guilfoyle s-a aflat marți seara la Aeroportul Internațional din Atena pentru a-l întâmpina pe secretarul de stat Marco Rubio.

Ambasadoarea l-a îmbrățișat pe Rubio pe pistă, în prezența ministrului grec de Externe, George Gerapetritis, și a ambasadorului Greciei în SUA, Antonis Alexandridis.

Rubio a ajuns în Grecia pentru cea de-a șasea rundă a Dialogului Strategic SUA-Grecia, care urmărește aprofundarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității regionale. Înainte de aterizare, secretarul de stat a descris Grecia drept un „very important ally” al Statelor Unite.

Guilfoyle, care în ultima perioadă a avut o prezență redusă la conferințele de presă, nu a fost prezentă pentru a răspunde întrebărilor privind anchetele. Întrebat despre informațiile apărute în presă despre activitatea ambasadoarei în Grecia, Rubio a evitat să comenteze direct.

Departamentul de Stat nu a răspuns solicitării Daily Mail de a comenta situația.

Biroul Inspectorului General al Departamentului de Stat a transmis publicației că nu poate „să confirme, să infirme sau să comenteze aspecte legate de anchetă”.

Kimberly Guilfoyle a fost nominalizată de Donald Trump pentru postul de ambasadoare în Grecia în decembrie 2024 și a fost confirmată de Senat în septembrie 2025.

După confirmarea sa, persoane din interiorul administrației ar fi sfătuit-o să adopte o conduită prudentă, în condițiile în care postul presupunea o activitate diplomatică într-o țară cunoscută pentru insulele din Marea Egee și sezonul estival.

Potrivit Daily Mail, Guilfoyle ar fi ajuns la Atena cu avionul privat al unui miliardar și ar fi organizat mai multe petreceri de bun venit, inclusiv una la care a cântat o vedetă pop din Grecia.

În luna iulie, ea ar fi fost văzută consumând șampanie la Nammos, un club exclusivist din Mykonos, iar în ziua următoare ar fi plecat la Paris pentru Săptămâna Modei.

Între timp, ancheta Biroului Inspectorului General al Departamentului de Stat continuă, iar instituția nu a oferit detalii despre investigație.